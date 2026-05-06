淡水南瓜隧道開跑 季節限定超夯打卡點

每年5、6月為新北市淡水區南瓜產季，淡水區農會推廣棚架式栽培，種出結實壘壘的栗子南瓜。有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素將棚架打造成9座總長超過400公尺的「全台最長南瓜隧道」，隧道內不僅有食用南瓜，更種植超過30種形狀奇特、色彩繽紛的觀賞南瓜，隧道自即日起至5月底免費開放參觀，今年農會也貼心設置南瓜打卡牆，歡迎民眾把握產季前來打卡拍美照。

走入隧道，除了市面上較常見的品種外，還能看見表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」、表皮金黃且佈滿不規則突起的「疙瘩南瓜」、外型像是兩個南瓜相疊的「五福南瓜」，隧道總共有超過30種南瓜，置身於繽紛色彩的秘境中，不僅能拍出夢幻美照，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買，欣賞完美景還能將健康帶回家與親友分享，切勿錯過。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，打造漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，今年農會也在南瓜隧道內設置打卡牆，歡迎大家前來打卡拍美照。

務農超過50年的謝簡素表示，看到南瓜隧道如此受歡迎非常有成就感，感覺每年種植、維護南瓜隧道的辛苦都是值得的。謝簡素歡迎民眾於南瓜產季多來淡水看美景、吃南瓜，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。