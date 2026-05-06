快訊

賴總統出訪返國隔日…共軍發動聯合戰備警巡 20共機出海擾台

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

發生什麼事？外資4月狂匯逾8,000億元入台股 寫史上天量紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水南瓜隧道開跑 季節限定超夯打卡點

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。圖／紅樹林有線電視提供
希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。圖／紅樹林有線電視提供

每年5、6月為新北市淡水南瓜產季，淡水區農會推廣棚架式栽培，種出結實壘壘的栗子南瓜。有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素將棚架打造成9座總長超過400公尺的「全台最長南瓜隧道」，隧道內不僅有食用南瓜，更種植超過30種形狀奇特、色彩繽紛的觀賞南瓜，隧道自即日起至5月底免費開放參觀，今年農會也貼心設置南瓜打卡牆，歡迎民眾把握產季前來打卡拍美照。

走入隧道，除了市面上較常見的品種外，還能看見表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」、表皮金黃且佈滿不規則突起的「疙瘩南瓜」、外型像是兩個南瓜相疊的「五福南瓜」，隧道總共有超過30種南瓜，置身於繽紛色彩的秘境中，不僅能拍出夢幻美照，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買，欣賞完美景還能將健康帶回家與親友分享，切勿錯過。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水南瓜產季即將來臨，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，打造漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，今年農會也在南瓜隧道內設置打卡牆，歡迎大家前來打卡拍美照。

務農超過50年的謝簡素表示，看到南瓜隧道如此受歡迎非常有成就感，感覺每年種植、維護南瓜隧道的辛苦都是值得的。謝簡素歡迎民眾於南瓜產季多來淡水看美景、吃南瓜，希望前來的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，將美好景色留給每一位民眾。

淡水 南瓜 西瓜

延伸閱讀

飯店桌上驚見「北瓜」！他驚呼第一次看到 內行人揭料理方法

921大地震曾大規模落石 每逢颱風必坍…草嶺牛奶科明隧道通車了

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

小小主播營登場 淡水國小學童結合AI體驗新聞製播流程

相關新聞

淡江大橋5月9日通車典禮晚會 開放指定區大螢幕觀賞

淡江大橋5月12日將正式通車，「感恩．美好之夜」通車典禮晚會將於9日登場。交通部公路局今天表示，將開放淡水端部分區域，讓...

愛爾麗針孔疑雲！議員山田摩衣促隱私列稽查重點 新北衛生局允研議

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出疑似偷拍案，引發消費者與病患恐慌。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，不少人因事件感到不安，要求衛生局將診療空間的隱私設計與安全環境納入正式稽查項目。衛生局長陳潤秋表示

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局指出，淡江大橋完工通車後，可有效分散關渡大橋車流，提升淡水與八里地區聯外交通效率，更可結合捷運、公車與藍色公路，打造水陸聯運的旅遊新體驗，民眾無須開車，也能輕

騷擾電話恐排擠救命黃金時間…新北119導入AI助戰 議員呼籲依法開罰

新北市消防局119話務量居全國之冠，但謊報與惡意騷擾電話恐排擠真正需要救援的民眾，據統計2023年至今無效電話達48萬通。民代指出對重複撥打與騷擾電話，透過告知將依法開罰具一定嚇阻效果，也建議增話務中

北市府追加預算超額減債430億 蔣萬安：穩健財政投資教育與交通未來

台北市長蔣萬安6日率市府團隊前往台北市議會進行「115年度台北市總預算第一次追加（減）預算案」編製結果報告。本次預算編製秉持各項市政發展需要，落實市民的各項期待，在確保財政紀律的前提下，針對教育創新、

新北移動景觀台 青春山海線景觀雙層巴士眺望淡江大橋日落美景

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景，串連成移動視覺饗宴。景觀雙層巴士首發團在5月12日淡江大橋通車日

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。