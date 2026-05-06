更新遊具整體改造 汐止區站前廣場公園要封閉施工

汐止火車站前廣場每天進出的人很多，也是汐止的重要門面，只是橋下遊戲場的遊具老舊，還有一旁的公園動線、排水也不好，經常滿地泥濘，所以新北市議員白珮茹協助爭取2,600多萬元的經費要進行大改造，汐止區公所下個星期就要進場施工，預計九月中完工。

針對站前空間老舊公園更新及全齡化特色共融遊戲場改善計劃，在施工前，今(6)日包括新北市議員白珮茹、新昌里長林碧霞、汐止區公所等相關單位人員再度到到了現場會勘，了解接下來要施作的項目，包括現有的罐頭遊具要規劃多元共融遊具及增設樂齡復健設施，打造全齡遊憩場域，至於火車站周邊的公園綠地，因為已經老舊，再加上現行的動線混亂，影響民眾休憩及通行，這次都一併改善。

新北市議員白珮茹表示，汐止站前公園很感謝汐止區公所的幫忙，希望未來能夠煥然一新，主要是因為汐止火車站出來，是汐止最市中心的地方，也是汐止區的門面，所以針對周邊公園在整個重新打造後，可以讓更多的人在這裡舒服的休息、乘涼，兒童遊具也一併更新，提高公園廣場整體利用率，讓民眾可以在綠地享受城市中的一片寧靜，希望工程能夠盡快施作，預計下禮拜就會圍施工圍籬，在最短的時間提供市民最好的休閒品質。

新昌里長林碧霞說，礦坑遊戲場跟站前綠地，里辦公處、新北市議員白珮茹及汐止區公所，大家一起努力爭取了2000多萬的經費，預計5/11日就會動工，要把三個區塊，全部整頓，到時候會有全新風貌，讓民眾有一個更優質的休閒好地方。

汐止區公所經建課長吳學偉提到，爭取到市府景觀處跟城鄉局的經費，預計做小廣場及站前綠地三塊區域，小廣場的部分預計把目前2-5歲的罐頭遊具做更新，並且挑高拉高，也會有新的180公分的溜滑梯進來，也會把體健設施收進去，也增加更多的遊具，動線也會重新做調整

吳學偉指出，至於外面2塊站前綠地的部分，在小廣場對面的綠地，因為中間有一條路，但算是公園的空間，只是現在常被車子違停，會透過這次再納入公園的空間，讓公園休閒空間更寬闊，至於在另一側的綠地，之前有民眾一直反應youbike擺放在公園，會導致空間變零散，透過這次改善會把youbike移到側邊，民眾方便租還youbike，也讓公園空間更完整，整體工程大約在下星期一、二就會圍設起來，工期大概120天，預計會做到9月中，期間會請廠商儘快施作，如果有提早完成的話，也會提早開放。