快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗針孔疑雲！議員山田摩衣促隱私列稽查重點 新北衛生局允研議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢醫療隱私議題。記者葉德正／攝影
新北市議員山田摩衣今天在議會質詢醫療隱私議題。記者葉德正／攝影

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出疑似偷拍案，引發消費者與病患恐慌。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，不少人因事件感到不安，要求衛生局將診療空間的隱私設計與安全環境納入正式稽查項目。衛生局長陳潤秋表示，目前醫療院所管理隱私都有列入自我評估，若填寫不清，或遭到檢舉就會啟動進一步稽查，她允諾研議把診療空間隱私與環境安全納入正式稽查項目。

山田摩衣說，目前衛生局對醫療院所多採自評為主、稽查為輔，難真正反映現場狀況，若僅在接獲檢舉或督導考核出現缺失後才啟動稽查，形同被動應對，無法預防類似偷拍事件再度發生，尤其是尚未被檢舉的診所，其診療空間是否具備基本隱私防護，缺乏明確檢核標準。

山田摩衣也說，診間動線是否可能被其他病患窺見、是否存在未經同意的影像設備，這些都是民眾高度在意的問題，要求衛生局稽查人員須具備專業辨識能力，第一時間就能發現潛在違規情形。

陳潤秋表示，現行並未全面禁止醫療院所設置攝影設備，但依法必須清楚告知，且涉及個人影像蒐集時，需取得病患同意，若未經同意進行攝影，已涉及侵害隱私權，由檢警與衛生單位同步介入調查。

陳潤秋允諾，將研議把診療空間隱私與環境安全納入正式稽查項目，會在兩周內完成研議，盡快提出具體作法。

山田摩衣 衛生局 針孔攝影機 偷拍

延伸閱讀

愛爾麗偷拍疑雲！台中2診所驚見偽裝煙霧偵測針孔 衛生局：違法就辦

愛爾麗醫美集團台中兩診所疑密錄 衛生局依「妨害秘密罪」移送法辦

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

愛爾麗板橋店爆偷拍 北市分店遭稽查畫面曝光

相關新聞

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局指出，淡江大橋完工通車後，可有效分散關渡大橋車流，提升淡水與八里地區聯外交通效率，更可結合捷運、公車與藍色公路，打造水陸聯運的旅遊新體驗，民眾無須開車，也能輕

愛爾麗針孔疑雲！議員山田摩衣促隱私列稽查重點 新北衛生局允研議

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出疑似偷拍案，引發消費者與病患恐慌。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，不少人因事件感到不安，要求衛生局將診療空間的隱私設計與安全環境納入正式稽查項目。衛生局長陳潤秋表示

騷擾電話恐排擠救命黃金時間…新北119導入AI助戰 議員呼籲依法開罰

新北市消防局119話務量居全國之冠，但謊報與惡意騷擾電話恐排擠真正需要救援的民眾，據統計2023年至今無效電話達48萬通。民代指出對重複撥打與騷擾電話，透過告知將依法開罰具一定嚇阻效果，也建議增話務中

北市府追加預算超額減債430億 蔣萬安：穩健財政投資教育與交通未來

台北市長蔣萬安6日率市府團隊前往台北市議會進行「115年度台北市總預算第一次追加（減）預算案」編製結果報告。本次預算編製秉持各項市政發展需要，落實市民的各項期待，在確保財政紀律的前提下，針對教育創新、

新北移動景觀台 青春山海線景觀雙層巴士眺望淡江大橋日落美景

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景，串連成移動視覺饗宴。景觀雙層巴士首發團在5月12日淡江大橋通車日

新北役政再創佳績 獲國防部兵役節績優單位

今年第83屆兵役節新北市政府表現卓越，榮獲國防部頒發「役政創新服務獎－績優單位」殊榮，展現新北市在役政治理上的創新能量與執行成效；新莊區公所及泰山區公所也分別榮獲內政部頒發「績優基層役政單位」表揚與肯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。