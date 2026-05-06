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台北文學閱影展16部電影 演繹女性主義與同志

中央社／ 台北6日電

台北市文化局今天召開記者會宣布「2026台北文學・閱影展」，以英國文學家維吉尼亞・吳爾芙與影像藝術家德瑞克・賈曼為雙主題，將自5月22日到6月4日放映16部電影、共43場。

台北市文化局副局長陳譽馨於會中說，這16部、43場電影將在光點台北電影院、光點華山電影館放映；除有維吉尼亞・吳爾芙及德瑞克・賈曼的作品，也特別安排日本導演岩井俊二最新作品「祈憐之歌」，是部以音樂串起人物歷經13年的相遇與離別之作，令人期待。

她說，且5月10日起，陸續有主題書展、詩文展、專題講座、專屬優惠活動展開，提供市民多元選擇。

文化局簡介維吉尼亞・吳爾芙，是名具天賦，卻身處女性受歧視的上世紀作家，經濟與教育資源上受限，也受父權體制壓抑，仍倡議「女人若要寫作，必須有錢，以及一間自己的房間」，成為女性主義、意識流文學先驅。影展將放映「時時刻刻」、「海浪」呈現其思想。

關於身兼導演、藝術家及作家多元身分的德瑞克・賈曼，文化局說，他的首部電影「賽巴斯提安」，是英國早期正面描寫男同志的重要作品，以同性情慾重構基督教殉道故事。他也積極投身同志平權運動，生命晚期因愛滋病併發症逐漸失去視力，創作出經典遺作「藍」。影展將放映10部他的作品。

文化局提醒，8日中午12時將在OPENTIX系統正式啟售票券，活動資訊可至「台北文學季-台北文學・閱影展」官網、光點台北官方粉絲頁查詢。

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