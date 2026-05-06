快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

關鍵48小時！傳美伊接近達成停戰協議 30天內逐步解封荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡江大橋即將通車，新北推水陸聯運新玩法。圖／新北市交通局提供
淡江大橋即將通車，新北推水陸聯運新玩法。圖／新北市交通局提供

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局指出，淡江大橋完工通車後，可有效分散關渡大橋車流，提升淡水八里地區聯外交通效率，更可結合捷運、公車與藍色公路，打造水陸聯運的旅遊新體驗，民眾無須開車，也能輕鬆前往淡水、八里欣賞壯闊橋景與河海夕照。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，淡江大橋由國際知名建築師札哈．哈蒂設計，橋體造型優雅，通車後將成為北台灣指標性新地標。沿線淡水與八里多處景點，皆可從不同角度遠眺橋景，無論白天或夕陽時分，都各具風貌。

交通局也整理多元交通方式輕鬆抵達在地知名經典，其中漁人碼頭賞橋景，可搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。

而淡水老街河岸漫遊，則可自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光；另海關碼頭河岸視角，可透過捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。

至於八里高點遠眺全景，可搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色；最後八里左岸公園近距離觀橋，可搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。

交通局也規畫推出「淡江大橋導覽遊河航班」，自5月16日起上線(每周六、日營運，每日5航班)，航班除由市府補助部分票價外，船上亦安排專業導覽人員隨行解說，行經淡江大橋周邊時，將放慢航速並短暫停留，讓民眾能從水面近距離欣賞橋體之美，輕鬆拍照打卡，留下難忘回憶。

票價全票300元、優待票100元；未來凡出示搭乘115觀光公車前後3日內的購票紀錄，還可再享8折優惠，邀請民眾以不同視角飽覽國際級新地標的壯麗風貌。

交通局表示，淡江大橋通車後，除既有公車路線持續服務外，將再新闢4條公車路線，包括988板橋快線、989及990機場快線，以及115觀光公車，提供往返市區、機場及觀光景點的多元運輸選擇，讓民眾輕鬆暢遊淡水、八里一帶。

另試營運期間(5月13日－6月10日)，各路線將採預約搭乘制，民眾可透過「跳蛙公車2.0」APP或網站完成預約。後續班次及發車時刻將依試營運情形機動調整，並同步蒐集乘車數據和民眾意見，作為未來正式營運班次規劃與服務優化的重要依據。

八里 淡水 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋4線公車試營運 開放預約

淡江大學USR攜手福容飯店 滬尾宴1002慶母親節

《115全障運》聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

桃園公車服務再提升 乘車集點通勤更優惠

相關新聞

淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局指出，淡江大橋完工通車後，可有效分散關渡大橋車流，提升淡水與八里地區聯外交通效率，更可結合捷運、公車與藍色公路，打造水陸聯運的旅遊新體驗，民眾無須開車，也能輕

愛爾麗針孔疑雲！議員山田摩衣促隱私列稽查重點 新北衛生局允研議

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出疑似偷拍案，引發消費者與病患恐慌。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢指出，不少人因事件感到不安，要求衛生局將診療空間的隱私設計與安全環境納入正式稽查項目。衛生局長陳潤秋表示

騷擾電話恐排擠救命黃金時間…新北119導入AI助戰 議員呼籲依法開罰

新北市消防局119話務量居全國之冠，但謊報與惡意騷擾電話恐排擠真正需要救援的民眾，據統計2023年至今無效電話達48萬通。民代指出對重複撥打與騷擾電話，透過告知將依法開罰具一定嚇阻效果，也建議增話務中

北市府追加預算超額減債430億 蔣萬安：穩健財政投資教育與交通未來

台北市長蔣萬安6日率市府團隊前往台北市議會進行「115年度台北市總預算第一次追加（減）預算案」編製結果報告。本次預算編製秉持各項市政發展需要，落實市民的各項期待，在確保財政紀律的前提下，針對教育創新、

新北移動景觀台 青春山海線景觀雙層巴士眺望淡江大橋日落美景

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景，串連成移動視覺饗宴。景觀雙層巴士首發團在5月12日淡江大橋通車日

新北役政再創佳績 獲國防部兵役節績優單位

今年第83屆兵役節新北市政府表現卓越，榮獲國防部頒發「役政創新服務獎－績優單位」殊榮，展現新北市在役政治理上的創新能量與執行成效；新莊區公所及泰山區公所也分別榮獲內政部頒發「績優基層役政單位」表揚與肯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。