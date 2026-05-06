淡江大橋通車倒數 新北推水陸聯運新玩法

淡江大橋即將在5月12日通車，新北市交通局指出，淡江大橋完工通車後，可有效分散關渡大橋車流，提升淡水與八里地區聯外交通效率，更可結合捷運、公車與藍色公路，打造水陸聯運的旅遊新體驗，民眾無須開車，也能輕鬆前往淡水、八里欣賞壯闊橋景與河海夕照。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，淡江大橋由國際知名建築師札哈．哈蒂設計，橋體造型優雅，通車後將成為北台灣指標性新地標。沿線淡水與八里多處景點，皆可從不同角度遠眺橋景，無論白天或夕陽時分，都各具風貌。

交通局也整理多元交通方式輕鬆抵達在地知名經典，其中漁人碼頭賞橋景，可搭乘捷運淡水信義線至淡水站，轉乘紅26公車於「漁人碼頭站」下車，步行至木棧道，即可近距離欣賞橋體與海港景致。

而淡水老街河岸漫遊，則可自捷運淡水站步行至老街與河岸步道，沿途可從市街與河景交錯視角遠望淡江大橋，享受悠閒散步時光；另海關碼頭河岸視角，可透過捷運淡水站轉乘紅26公車至「紅毛城（真理大學）」站，步行至淡水海關碼頭，沿河漫步即可欣賞橋體倒映水面的景觀。

至於八里高點遠眺全景，可搭乘紅13公車至十三行文化公園，步行至園區滑草區高點，可遠眺淡江大橋橫跨淡水河口的壯麗景色；最後八里左岸公園近距離觀橋，可搭乘682、704（含區）、878（含區）、963、紅13或紅22公車至「渡船頭」站，下車即可於八里左岸公園近距離欣賞橋體延伸至海際的優美曲線。

交通局也規畫推出「淡江大橋導覽遊河航班」，自5月16日起上線(每周六、日營運，每日5航班)，航班除由市府補助部分票價外，船上亦安排專業導覽人員隨行解說，行經淡江大橋周邊時，將放慢航速並短暫停留，讓民眾能從水面近距離欣賞橋體之美，輕鬆拍照打卡，留下難忘回憶。

票價全票300元、優待票100元；未來凡出示搭乘115觀光公車前後3日內的購票紀錄，還可再享8折優惠，邀請民眾以不同視角飽覽國際級新地標的壯麗風貌。

交通局表示，淡江大橋通車後，除既有公車路線持續服務外，將再新闢4條公車路線，包括988板橋快線、989及990機場快線，以及115觀光公車，提供往返市區、機場及觀光景點的多元運輸選擇，讓民眾輕鬆暢遊淡水、八里一帶。

另試營運期間(5月13日－6月10日)，各路線將採預約搭乘制，民眾可透過「跳蛙公車2.0」APP或網站完成預約。後續班次及發車時刻將依試營運情形機動調整，並同步蒐集乘車數據和民眾意見，作為未來正式營運班次規劃與服務優化的重要依據。