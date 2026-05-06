騷擾電話恐排擠救命黃金時間…新北119導入AI助戰 議員呼籲依法開罰

新北市消防局119話務量居全國之冠，但謊報與惡意騷擾電話恐排擠真正需要救援的民眾，據統計2023年至今無效電話達48萬通。民代指出對重複撥打與騷擾電話，透過告知將依法開罰具一定嚇阻效果，也建議增話務中心人力、強化案件分流與派遣機制。

新北市消防局表示，新北市119話務量長期居全國之冠，近年在持續宣導與分流機制優化下已呈下降趨勢，2023年約58萬通、2024年54萬通、2025年降至48萬通，2026年截至4月約15萬通。消防局指出，透過持續宣導119正確使用觀念及優化話務分流機制，非緊急性來電已逐年減少。

但也有一些無效電話導致報案資源被占用，包含查詢服務、兒童嬉鬧、酒醉或精神異常、撥號錯誤、無聲掛斷及惡意騷擾等，據統計無效電話從2023年17萬餘通降至2025年12萬餘通，2026年前4月約3萬6千通，顯示經多年宣導與管理，民眾對119資源使用正確性已逐步提升。

消防局表示，針對謊報及惡意騷擾電話，均依消防法第36條規定辦理裁罰，112年至115年4月止分別裁罰4件、5件、1件及1件。但因多數頻繁撥打者涉及精神障礙，依行政罰法第9條規定不予處罰，致使裁罰件數偏低。對此119指揮中心將依標準作業程序，於確認無緊急需求後即時結束通話，避免占用通訊資源，確保真正緊急案件通報順暢。

消防局指出，目前119派遣中心由50名執勤人員全年無休負責話務受理，消防局已規劃逐步增補人力，以維持勤務品質並保障同仁健康。同時規劃於2026年底前導入AI技術，透過語音辨識、多輪對話、關鍵字分析及自動分流機制，協助判斷來電性質、快速蒐集報案地點與事件資訊，並提供派遣建議。

消防局局長陳崇岳表示，未來119運作將採「AI輔助＋人工判斷」之混合模式，在大量話務情境下由AI先行擷取關鍵資訊並建立案件，最終仍由專業人員確認派遣，以確保服務品質與市民安全。

新北市議員林國春表示，119對於重複撥打與騷擾電話已有較明確處理機制，透過告知將依法開罰，具一定嚇阻效果，因此較少出現嚴重占線情形。但110報案專線缺乏類似約束機制，即使民眾頻繁撥打也難有效制止，恐導致民眾緊急報案時出現電話難以打入的狀況。

林國春建議警察局應研議更明確的執行標準，強化執法依據，並同步提升通訊設備與線路容量。隨第二行政中心啟用警察局勤務中心遷入新設施後，整體硬體與通訊環境改善，將有助降低占線問題。

市議員黃淑君則指出，119與110均為關鍵緊急通報管道，若遭非緊急或騷擾電話占用，將排擠真正需要救援的案件，影響黃金救援時間。建議增加話務中心人力、強化案件分流與派遣機制，以及對惡意或無故撥打行為適時開罰。

黃淑君強調，社會秩序維護法第85條已明定相關罰則，對於勸阻不聽者可處拘留或罰鍰，主管機關應積極適用，以發揮嚇阻效果，同時減輕第一線人員壓力，提升整體救援效能。

新北市消防局目前有50名人員全年無休執勤。記者黃子騰／翻攝