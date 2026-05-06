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新北結合AI與數位科技防災 打造韌性城市升級

中央社／ 新北6日電

新北市政府消防局今天表示，面對極端氣候與複合型災害，以人工智慧（AI）與數位科技強化防救災體系，並透過跨局處整合提升應變效率，打造具韌性的智慧城市，守護市民安全。

新北市政府今天召開市政會議，消防局長陳崇岳以「強韌新北AI賦能—落實全災型防衛韌性」為題專題報告，說明近年導入智慧科技強化災害預防與應變成果。

陳崇岳指出，消防局建構智慧科技系統，整合災害管理資訊系統（EMIS）、智慧指揮監控平台（EDP）及災訊通報工具，並導入AI技術應用於第一線指揮調度。

火災空氣污染為例，以往曾因臭氣與微小顆粒瀰漫，與通報系統落差，導致市民怨聲載道；現在透過監測系統、派遣系統的整合，完成火災評估後，可利用「LINE機器人」產生圖卡與訊息，自動推播至訊息平台與村里長、民意代表與鄰近的基北北桃縣市，可減少9成人力，提升9成效率。

陳崇岳說，第二行政中心正在裝修，預計下半年啟用，將設置跨局處整合的災害應變中心，結合警察、交通、衛生、水利等單位的10套系統整合，預計9月測試完成，成為全方位的聯防指揮中心，強化整體防救災能量。

他表示，新北市持續推動全社會防衛韌性，預計民國115年底培訓超過2萬5000名防災士，並推動企業與社區參與防災工作，深化基層防救災網絡。

市長侯友宜表示，新北市面臨極端氣候與複合型災害挑戰，透過情資整合與減災、防災措施，建構完整防護系統，並以AI提升應變速度與決策效率。他強調，面對汛期來臨，將持續運用AI與數位科技，打造全方位智慧防救災體系，提升城市安全韌性。

火災 新北

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