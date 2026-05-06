北市府追加預算超額減債430億 蔣萬安：穩健財政投資教育與交通未來

台北市長蔣萬安6日率市府團隊前往台北市議會進行「115年度台北市總預算第一次追加（減）預算案」編製結果報告。本次預算編製秉持各項市政發展需要，落實市民的各項期待，在確保財政紀律的前提下，針對教育創新、友善托育、交通路網及都市永續發展等重大政策進行挹注。

蔣萬安報告時表示，本次追加減預算案歲入淨追加456.9億元，歲出淨追加342.66億元，收支賸餘達84.24億元。市府團隊特別編列30億元用於債務還本，使台北市債務餘額預計將由上任初期的898億元，經過4年努力大幅下降至468億元，實質減債達430億元，超額完成年均減債100億元之目標。讓每一位台北市民平均負債由3.6萬元減少了1.67萬元。

會上，蔣萬安也針對12項重大政策內容進行報告，首先針對施政重點的「教育創新」，市府追加投入56.11億元教育專款。其中包含投入38億元加速「高齡校舍改建」，並同步實施「教育革新三箭」，編列4.62億元優化教師工作環境及心理衛生，另投入4.14億元優化校園數位設備與學生數位競爭力。深受家長關注的營養午餐政策，將自今年9月起全面升級，編列9.35億元提供國中小學生免費午餐，補助標準提升至六都最高，不僅為育兒家庭減輕經濟負擔，更與北農、北漁及畜產公司簽訂合作備忘錄，確保食材在地化，並結合菜色滿分的概念，每周一次精選餐提供完整的肉排、魚排或雞腿排，而且加入全台灣最優質的新鮮海產。最後，食安滿分，台北市成立「食安及營養教育推動辦公室」，增聘營養師，讓食材來源即時透明並確保營養均衡。

蔣萬安強調，「免費營養午餐」不只是一項福利，更是一種價值的選擇，投資教育就是投資未來，讓孩子健康成長也是未來國力的希望，為孩子每日營養打下基礎，更減輕辛苦育兒爸媽的負擔。

面對少子化危機，蔣萬安表示，市府將照顧負擔轉化為社會投資，全面建構友善托育環境。除了達成12個行政區各1間示範學校增設公托，新增16家公辦民營托嬰機構，增加620名收托名額，逐步落實「校校有公托」的政策目標。亦大幅增加定點臨托據點，並自7月起將友善托育補助提高至每月8,000元，更首創將推出第二胎以上送托準公共及公托全面免費，實質減輕育兒家庭壓力。

此外，為協助青年在台北扎根，市府追加3.5億元預算推動「台北幸福租-租金加碼補貼」方案，實質減輕3萬戶育兒家庭的居住負擔。針對「單身青年」每月租金補助加碼1,000元；「已婚青年家庭」每月租金補助加碼2,500元；「育兒家庭」則每育有1名子女，每月租金補助加碼1,000元，而且補貼子女數無上限。就是要打造青年敢生、政府助養、生活也舒適的宜居環境，留住青年人才、孵育未來的希望。

蔣萬安提到，領先全國的「婦幼專責醫院」預計於6月啟用，提供8大項以「孕產婦」為核心的「全程、客製化、跨專業」的照護模式，打造兼具溫馨與安全的生育照護環境。

交通方面，蔣萬安表示，市府追加90億元積極推動「捷運六線齊發2.0」戰略，旨在加速建構首都環狀線，核心目標為「早日動工，盡快完工」。其中，「東環段」工程標案已取得重大突破，目前6個工程標中已有4標正式動工，剩餘2標預計將於今年底完成決標，宣告東環段步入全面開工的新階段；未來完工通車後，內湖科學園區至士林站的通勤時間只要11分鐘，至信義象山站也只要14分鐘，顯著紓解內湖上下班的交通壓力。與此同時，「北環段」亦已全面動工並預先排除管線障礙，串連4條捷運路網，預計未來能將新北產業園區至士林的通行時間大幅縮短至28分鐘；而「民生汐止線」目前正同步進行地質與建物調查，待中央核定綜合規劃後，明年即可迅速啟動細部設計。

蔣萬安也談到，針對輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區帶來的產業契機，台北市政府已加速擘劃下階段捷運路網，力求完善產業發展與在地生活的連結。規劃中的新路網將著重於串聯天母地區與大同區的老舊社區都市更新，並補足重慶北路廊道的旅運機能，同時加速布建社子島地區的捷運系統，以回應市民對地方建設的高度期待。市府預計於今年7月正式啟動「社子-士林-北投-大同」區域路網第一期可行性研究。

蔣萬安同步表示，市府持續投入預算於特色運動館與基層棒壘球場的整建，並加速第一果菜市場等傳統市場翻新，透過智慧冷鏈與數位系統升級，確保民生供應品質與食品安全。市府強調，投資教育與優化環境即是投資未來，將持續以穩健財政建構永續發展的宜居首都。