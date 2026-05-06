跋山涉水就醫X光機卻壞了 新北議員陳偉杰促改善三芝醫療資源

偏鄉地區醫療資源匱乏，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，他接獲民眾陳情，有長者因車禍肋骨劇痛，趕赴三芝衛生所就醫，現場X光機竟然損壞維修要一個月，還有民眾要去領藥卻遇到藥師休假，讓民眾疲於奔命。衛生局長陳潤秋說，目前正尋覓合適的新廳舍改建機會以利衛生所遷址擴展，同時已連結周邊開業醫師支援，並在長者休閒莊園落成後尋求醫院進駐服務。

陳偉杰指出，雖相關醫療行政區域調整已完成，但基層醫療體系的失靈仍是偏鄉民眾心中最深的焦慮，他要求衛生局必須拿出實質作為，立即補足偏鄉醫療的最後一哩路。

陳偉杰日前接獲三芝民眾的陳情，有長輩因車禍肋骨劇痛、行動不便，好不容易趕赴三芝衛生所，竟遇到X光機損壞需維修一個月的離譜狀況，現場更出現醫師中途離診、藥師休假導致民眾忍痛折返拿藥，甚至因缺乏專業衛教導致傷處二度傷害等亂象。

陳偉杰說，強調三芝高齡人口眾多，衛生所是當地唯一依靠，要求衛生局立即建立偏鄉衛生所設備緊急報修機制並盤點人力缺口，絕不能讓長輩的健康在等待中流失。

陳潤秋說，針對 X 光機突發狀況，目前正在編列預算，若判定機器老舊需要汰換，將會進行全面性的盤點更新。

陳偉杰也要求衛生局研議將三芝衛生所升級為功能等同地區醫院的「強化版衛生所」，他要求局長承諾，應於下一季前編列預算補齊醫護輪值人力與物理治療復健器材，落實實質的醫療服務升級，讓民眾不再忍受連X光都照不到的困境。

陳潤秋說，將研議增加巡迴與遠距醫療資源，並於一個月內提出將衛生所升級為「類地區醫院」的具體計畫，明確列出改善期程。