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新北移動景觀台 青春山海線景觀雙層巴士眺望淡江大橋日落美景

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景，串連成移動視覺饗宴。景觀雙層巴士首發團在5月12日淡江大橋通車日，後續固定每周六、日發車。

新北市長侯友宜今與市府團隊先行體驗青春山海線景觀雙層巴士，行程由萬里幸福廣場啟航，途經被譽為全台最美海岸線的維納斯海岸與駱駝峰，隨後前往國際知名的野柳地質公園及金山老街。

侯友宜說，新北有最美的自然美景，透過景觀雙層巴士可帶來視覺上的絕美感受，帶領著遊客一一個景點走遍萬里、金山、石門及淡江大橋美不勝收的景致，歡迎所有朋友前來感受新北市的美好。

觀光局長楊宗珉說，5月 12日淡江大橋通車，青春山海線景觀雙層巴士也在當日首發，

後續每周六及周日發車，一日遊起點從南港車站發車，沿途經過萬里幸福廣場，中午到野柳地質公園，下午走訪金山老街，車上還有磺港蹦火無形文化遺產解說及最美台2線山海景觀等。

下午遊程還可沿途經跳石銀瀾、十八王公橋、石門洞、石門藍鵲打卡點等，再到極北點富貴角燈塔步道X金包里號驛站極北出海口，另傍晚將抵達淡江大橋欣賞日落美景，最後再返回台北車站，一天遊行程價值2188元，限量優惠價988元。

觀旅局表示，為讓遊客體驗美景美食，將免費提供備受好評的蒲燒鰻主廚炒飯、下午茶乳酪蛋糕及阿里磅紅茶，及金山肉包等知名在地食材，讓旅客吃得盡興開心。

觀旅局說明，雙層巴士主打高CP值沉浸式旅遊體驗，此次行程最大亮點特別規劃行經淡江大橋的路線，讓旅客在車上就可欣賞壯闊的橋體設計和淡水的日落，民眾可透過線上報名系統https://redrabbittravel.com.tw/預約參加。

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影

為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影
為迎接 2026 年淡江大橋通車及深度推廣青春山海線，新北市政府推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，沿途可欣賞北海岸沿線山海美景。記者林媛玲／攝影

青春山海線景觀雙層巴士將免費提供備受好評的蒲燒鰻主廚炒飯。記者林媛玲／攝影
青春山海線景觀雙層巴士將免費提供備受好評的蒲燒鰻主廚炒飯。記者林媛玲／攝影

淡江大橋 侯友宜 新北

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