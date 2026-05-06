新北役政再創佳績 獲國防部兵役節績優單位

今年第83屆兵役節新北市政府表現卓越，榮獲國防部頒發「役政創新服務獎－績優單位」殊榮，展現新北市在役政治理上的創新能量與執行成效；新莊區公所及泰山區公所也分別榮獲內政部頒發「績優基層役政單位」表揚與肯定，凸顯新北市役政體系由上而下的整體實力與服務品質。

市長侯友宜表示，新北市在役政工作推動上，長期兼顧「創新服務」、「依法行政」、「數位治理」及「人本關懷」四大核心面向，透過制度優化與流程精進，不僅有效提升行政效率與服務品質，更進一步強化兵役制度的公平性與公信力。

新莊區公所與泰山區公所於役政服務上表現也十分突出，無論在兵籍調查精準度、役男服務品質、役政宣導創新及行政效率提升等面向，均有具體成果，成為全市推動役政工作的標竿典範。

新北市府榮獲「役政創新服務獎」，由國防部部長顧立雄親自頒發「績優單位」獎座；新莊區公所與泰山區公所則由內政部部長劉世芳頒發「績優基層役政單位」獎座，充分展現中央對新北市整體役政成果的高度肯定。

市府表示，除制度面創新外，新北市更積極強化替代役備役人力之運用與訓練。近年面對極端氣候加劇及國際情勢變動，城市防災與緊急應變能力日益重要，

替代役備役已成為守護地方安全的重要支柱，新北市114年度辦理替代役備役演訓召集EMT-1（初級救護技術員）繼續教育訓練，共召集1519名備役役男參訓，到訓率高達99%，透過系統化課程強化急救技能與民防應變能力，成果斐然，榮獲甲組（直轄市）第2名佳績。

新北市政府於115年第83屆兵役節表現卓越，榮獲國防部頒發「役政創新服務獎－績優單位」殊榮。記者王長鼎／翻攝