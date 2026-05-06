快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

起重吊掛作業 北市勞動局：充分規劃、安全防護不可少

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
雇主應依規定辦理作業前風險評估，設置完善之防墜設備。圖／北市勞動局提供
雇主應依規定辦理作業前風險評估，設置完善之防墜設備。圖／北市勞動局提供

北市中山區近期發生工地起重吊掛作業人員墜落重大職業災害，經臺北市勞動檢查處調查結果，該案因作業過程中未確實採取防墜措施及安全管理不足，導致人員於開口邊緣作業時墜落，突顯部分工地對於開口邊緣起重吊掛作業安全有重大疏失。

臺北市政府勞動局局長王秋冬呼籲，起重吊掛作業常涉及開口邊緣作業與重物移動，風險極高，雇主應依規定辦理作業前風險評估，設置完善之防墜設備，如安全帶、安全母索及強度足夠的護欄等，並確保作業人員正確使用。另應指派合格之操作人員與指揮人員，統一指揮吊掛作業，避免因溝通不良或誤判情勢而發生意外。

臺北市勞動檢查處何洪丞處長並強調，所有進場作業人員須接受相關安全衛生教育訓練，熟悉標準作業程序，並於作業期間全程配戴個人防護具。同時，施工單位應加強現場巡查與管理，遇有天候不佳或環境條件不安全時，應立即停止作業，確保人員安全。

作業前應做好風險評估並規劃安全工法，儘量於地面完成以減少高處作業項目，針對開口危險預防應設置強度足夠的護欄、護蓋或安全網等防護裝備。如無法設置則應確實使用安全帶、安全帽等必要防護具。事業單位務必引以為鑑，落實職業安全衛生管理制度，加強起重吊掛及開口邊緣作業之安全措施，避免類似職業災害再次發生，共同守護勞工生命安全。

工地 北市 統一

延伸閱讀

夏季將至…自營業者申請冰背心等高溫防護具有補助 6日起跑

自營業者、10人小公司買冰背心、風扇衣 勞動部最高補助3萬

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

相關新聞

自來水管又被挖破！新莊新北大道淹水 台水找到元凶了

新北市新莊區6日上午發生自來水管破裂淹水事件，台水公司表示，已派員搶修，搶修期間採調配供水，目前暫無停水戶數，減壓受影響戶數為5163戶。

機車數冠全台…捷運周邊一位難求 新北推收費制提高周轉率

新北市機車數量逾227萬輛，居全台之冠，通勤族高度仰賴「機車轉乘捷運」，但熱門場站周邊停車供給長期吃緊，尖峰時段「繞好幾圈找不到車位」成為日常。新北市交通局表示，自113年8月起已針對捷運站與商圈等高

新北重機停車2階開放…騎士憂看得到停不到 議員籲滾動檢討

新北市大型重機停放路邊機車格政策進入第2階段開放，預計今年7月將擴大至全市。不過，現行收費格位限制引發騎士質疑標準不一、使用不便，憂「看得到，停不到」。市府表示將持續觀察試辦成果並滾動檢討，議員與民間

連續質詢1小時被封「站神」 北市美女議員謙虛：蔣萬安曾發言2小時

北市議會開議近一個月部門質詢也進行過半，除了市政議題關注外，場邊也有不少插曲，其中現任議員李傅中武、應曉薇因有案在身，近日皆未出席質詢，同質詢組大安文山區國民黨議員耿葳近幾次部門質詢獨攬大局，每次質詢

空拍看台灣／淡江大橋跨越的不只是河流 世界最長單塔不對稱斜張橋

沙崙海灘海風拂動浪花，午後的陽光在水面上閃爍。遠方一道橫跨淡水河口的巨大結構逐漸映入眼簾「淡江大橋」，歷經多年興建，即將迎來正式通車。

影／新莊同地點2月才挖破自來水管今又破管淹水 市長要求檢討責任

新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通，市議員陳世軒指稱相同地點2月才挖斷管線竟然又發生，工務局長馮兆麟表示市長侯友宜已指示加速搶修，並強調將會釐清事故原因、檢討責任

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。