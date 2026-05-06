起重吊掛作業 北市勞動局：充分規劃、安全防護不可少

台北市中山區近期發生工地起重吊掛作業人員墜落重大職業災害，經臺北市勞動檢查處調查結果，該案因作業過程中未確實採取防墜措施及安全管理不足，導致人員於開口邊緣作業時墜落，突顯部分工地對於開口邊緣起重吊掛作業安全有重大疏失。

臺北市政府勞動局局長王秋冬呼籲，起重吊掛作業常涉及開口邊緣作業與重物移動，風險極高，雇主應依規定辦理作業前風險評估，設置完善之防墜設備，如安全帶、安全母索及強度足夠的護欄等，並確保作業人員正確使用。另應指派合格之操作人員與指揮人員，統一指揮吊掛作業，避免因溝通不良或誤判情勢而發生意外。

臺北市勞動檢查處何洪丞處長並強調，所有進場作業人員須接受相關安全衛生教育訓練，熟悉標準作業程序，並於作業期間全程配戴個人防護具。同時，施工單位應加強現場巡查與管理，遇有天候不佳或環境條件不安全時，應立即停止作業，確保人員安全。

作業前應做好風險評估並規劃安全工法，儘量於地面完成以減少高處作業項目，針對開口危險預防應設置強度足夠的護欄、護蓋或安全網等防護裝備。如無法設置則應確實使用安全帶、安全帽等必要防護具。事業單位務必引以為鑑，落實職業安全衛生管理制度，加強起重吊掛及開口邊緣作業之安全措施，避免類似職業災害再次發生，共同守護勞工生命安全。