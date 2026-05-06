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對韓吸客力飆升引爆旅遊熱潮 臺北推「48小時城市旅遊」成功

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
從城市地標台北101遠眺，可同時感受都會與自然交融的獨特魅力。圖／台北市政府觀傳局提供
從城市地標台北101遠眺，可同時感受都會與自然交融的獨特魅力。圖／台北市政府觀傳局提供

隨著韓國市場對短天數、高效率城市旅遊需求持續成長，臺北市政府觀光傳播局以「#挑戰48小時，體驗精彩臺北」為主軸，推動主題式行程設計與產品優化，於今年3月19日至21日邀請韓國重要旅行業者來臺踩線交流。此次合作也加強推廣郵輪行程，預估將帶動約600名郵輪旅客、1,200名觀光團旅客及200名MICE獎勵旅遊與會議團體來訪臺北，合計超過2,000名韓國旅客，將合作轉化為實際送客動能，也展現臺北城市旅遊產品具高度國際吸引力。

觀傳局指出，透過本次韓國業者實地踩線成功，不僅有效促進產品優化與市場轉化，更顯示「主題式城市旅遊」策略，成功貼合國際旅客對高效率與深度體驗並重的需求。藉由實地體驗「48小時城市行程」，也協助業者強化產品設計與包裝能力，並進一步促成後續送客與合作機制，整體預估帶動超過2,000名韓國旅客來訪，展現明顯市場轉換效益。

觀傳局進一步說，今年也著重於郵輪觀光推廣，預計今年5至6月帶動約600名韓國旅客來訪，行程讓旅客停靠臺灣後，即可來到臺北快閃體驗，此次串聯國立故宮博物院、台北101觀景台及永康街等代表性景點，成功將踩線內容轉化為具體旅遊商品。此外，韓國觀光團體市場亦持續穩定成長，透過踩線優化行程，預計將再帶動約1,200名觀光團旅客來訪臺北。團客行程整合自然景觀、歷史街區及文創場域，包括陽明山國家公園、大稻埕、西門町、松山文創園區及華山1914文化創意產業園區等，提升旅遊內容豐富度與市場競爭力。

在MICE（會議與獎勵旅遊）市場方面，本次踩線也成功促成後續合作機會，預計將帶動約200名韓國企業獎勵旅遊及會議團體來訪。從商務客角度出發，結合星級酒店會議空間與城市觀光資源，強化臺北作為國際會展目的地之整體服務能量與品牌形象。

觀傳局未來將持續依不同市場特性深化分眾產品設計，並整合郵輪旅遊、團體觀光及MICE獎勵旅遊等多元客群，強化城市觀光資源串聯與接待量能；同時透過國際推廣活動與業者合作機制，提升市場轉換效率，持續吸引國際旅客來訪，穩固臺北作為重要城市旅遊目的地之地位。

郵輪 觀傳局 觀光

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