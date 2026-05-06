邁向智慧防災城市新北整合AI與3E系統 打造升級版緊急應變中心

為因應極端氣候及複合型災害挑戰，新北市消防局整合EMIS災害管理資訊系統、EDP智慧指揮監控平台及新北災訊E點通，將AI技術落實於第一線指揮調度。另外也在即將啟用的第二行政大樓打造升級版緊急應變中心，提升災害應變效率與城市安全韌性。

新北市政府今天上午舉行市政會議，消防局長陳崇岳專題報告時表示，消防局建構「智能科技-3E系統」，整合了EMIS災害管理資訊系統、EDP智慧指揮監控平台及新北災訊E點通，成功將AI創新技術落實於第一線指揮調度。為進一步提升決策效率，未來第二行政大樓將打造跨局處整合各項安全資訊的先進災害應變中心。

陳崇岳說，新北市推動全社會防衛韌性，今年底將累計培訓逾25000名防災士、推動700家企業防災及400處防災社區等目標，成績領先全國，將持續深化基層防救災夥伴關係，讓每個里都成為堅不可摧的安全堡壘。

市長侯友宜被問及AI在防災、救災的運用時表示，新北市就像台灣的縮影，極端氣候、複合型的災害越來越多。新北市消防局特別就整個AI智能城市的韌性的防護，建構一個更完整的防護系統。尤其在即將落成的第二行政中心未來的EOC是跨局處的整合，有警察、交通、衛生以及相關的單位都做好系統的五大整合以及十大核心，讓新北市在安全守護的量能，透過AI能夠更快速地處理。

侯友宜肯定消防局連續13年拿到全國災防評核的冠軍，同時連10年在災防演練中名列全國第一，在緊急救護方面到院前心肺功能停止（OHCA）患者存活率亦由3.1%提升至約12%至13%，累計成功挽救逾3000條生命。各項的指標都可以看得出消防同仁結合各局處安全守護的表現非常的亮眼，未來也將運用AI智能、數位科技打造新北市成為全方位的智能防救災城市。