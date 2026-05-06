快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

邁向智慧防災城市新北整合AI與3E系統 打造升級版緊急應變中心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜肯定消防同仁的亮眼表現。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜肯定消防同仁的亮眼表現。記者黃子騰／攝影

為因應極端氣候及複合型災害挑戰，新北市消防局整合EMIS災害管理資訊系統、EDP智慧指揮監控平台及新北災訊E點通，將AI技術落實於第一線指揮調度。另外也在即將啟用的第二行政大樓打造升級版緊急應變中心，提升災害應變效率與城市安全韌性

新北市政府今天上午舉行市政會議，消防局長陳崇岳專題報告時表示，消防局建構「智能科技-3E系統」，整合了EMIS災害管理資訊系統、EDP智慧指揮監控平台及新北災訊E點通，成功將AI創新技術落實於第一線指揮調度。為進一步提升決策效率，未來第二行政大樓將打造跨局處整合各項安全資訊的先進災害應變中心。

陳崇岳說，新北市推動全社會防衛韌性，今年底將累計培訓逾25000名防災士、推動700家企業防災及400處防災社區等目標，成績領先全國，將持續深化基層防救災夥伴關係，讓每個里都成為堅不可摧的安全堡壘。

市長侯友宜被問及AI在防災、救災的運用時表示，新北市就像台灣的縮影，極端氣候、複合型的災害越來越多。新北市消防局特別就整個AI智能城市的韌性的防護，建構一個更完整的防護系統。尤其在即將落成的第二行政中心未來的EOC是跨局處的整合，有警察、交通、衛生以及相關的單位都做好系統的五大整合以及十大核心，讓新北市在安全守護的量能，透過AI能夠更快速地處理。

侯友宜肯定消防局連續13年拿到全國災防評核的冠軍，同時連10年在災防演練中名列全國第一，在緊急救護方面到院前心肺功能停止（OHCA）患者存活率亦由3.1%提升至約12%至13%，累計成功挽救逾3000條生命。各項的指標都可以看得出消防同仁結合各局處安全守護的表現非常的亮眼，未來也將運用AI智能、數位科技打造新北市成為全方位的智能防救災城市。

新北市消防局長陳崇岳以「強韌新北 AI賦能-落實全災型防衛韌性」為題進行專題報告。記者黃子騰／攝影
新北市消防局長陳崇岳以「強韌新北 AI賦能-落實全災型防衛韌性」為題進行專題報告。記者黃子騰／攝影

極端氣候 新北 韌性

延伸閱讀

新北攜手資策會推「AI能力護照」 打造數位學習國際接軌新模式

四接改建要納入防恐、無人機防護 防災委員會要求台電落實安全計畫

資安大會登場 電信三雄秀資安實力

精誠集團領導資安生態圈夥伴 展出AI時代資安聯防與後量子資安布局

相關新聞

自來水管又被挖破！新莊新北大道淹水 台水找到元凶了

新北市新莊區6日上午發生自來水管破裂淹水事件，台水公司表示，已派員搶修，搶修期間採調配供水，目前暫無停水戶數，減壓受影響戶數為5163戶。

機車數冠全台…捷運周邊一位難求 新北推收費制提高周轉率

新北市機車數量逾227萬輛，居全台之冠，通勤族高度仰賴「機車轉乘捷運」，但熱門場站周邊停車供給長期吃緊，尖峰時段「繞好幾圈找不到車位」成為日常。新北市交通局表示，自113年8月起已針對捷運站與商圈等高

新北重機停車2階開放…騎士憂看得到停不到 議員籲滾動檢討

新北市大型重機停放路邊機車格政策進入第2階段開放，預計今年7月將擴大至全市。不過，現行收費格位限制引發騎士質疑標準不一、使用不便，憂「看得到，停不到」。市府表示將持續觀察試辦成果並滾動檢討，議員與民間

連續質詢1小時被封「站神」 北市美女議員謙虛：蔣萬安曾發言2小時

北市議會開議近一個月部門質詢也進行過半，除了市政議題關注外，場邊也有不少插曲，其中現任議員李傅中武、應曉薇因有案在身，近日皆未出席質詢，同質詢組大安文山區國民黨議員耿葳近幾次部門質詢獨攬大局，每次質詢

空拍看台灣／淡江大橋跨越的不只是河流 世界最長單塔不對稱斜張橋

沙崙海灘海風拂動浪花，午後的陽光在水面上閃爍。遠方一道橫跨淡水河口的巨大結構逐漸映入眼簾「淡江大橋」，歷經多年興建，即將迎來正式通車。

影／新莊同地點2月才挖破自來水管今又破管淹水 市長要求檢討責任

新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通，市議員陳世軒指稱相同地點2月才挖斷管線竟然又發生，工務局長馮兆麟表示市長侯友宜已指示加速搶修，並強調將會釐清事故原因、檢討責任

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。