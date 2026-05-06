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影／新莊同地點2月才挖破自來水管今又破管淹水 市長要求檢討責任

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導
新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通。圖／工務局提供
新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通。圖／工務局提供

新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通，市議員陳世軒指稱相同地點2月才挖斷管線竟然又發生，工務局長馮兆麟表示市長侯友宜已指示加速搶修，並強調將會釐清事故原因、檢討責任。

馮兆麟指出，2月8日曾發生誤挖自來水管之後，施工單位已加強辦理透地雷達探測、預壘樁試鑽及管線圖資重新套匯等措施。今天進行基樁作業時又誤挖，第一時間已啟動應變機制，立即通知自來水公司關閉水閥，目前積水已消退，造成市民不便，市府團隊深感歉意。

他強調，工程單位施工前已依程序探測與試鑽，但該區地下管線密集且複雜，後續將全面釐清是否落實標準作業程序，並深入檢討自來水公司管線圖資精確度與現地落差原因，同時追究相關責任。

養工處長鄭立輝表示，事故發生後已即刻通報自來水公司搶修，並同步通知消防局等相關單位進駐現場，掌握修復進度與周邊安全。自來水公司目前採取減壓供水措施，不影響五股與新莊地區供水，全力進行修復作業，力拼最短時間恢復正常供水。後續將全面檢討管線調查流程，強化跨機關協調機制，並提高圖資精準度要求，建立更嚴謹的風險控管制度。

市議員陳世軒說，自來水公司表示新北產業園區現採減壓供水，減壓戶約5163戶，後續他將要求市政府說明、檢討、避免再犯，以免影響工程進度、造成市民不便。

新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通，工務局緊急處置調派沙包、疏導水流，積水逐漸消退。圖／工務局提供
新北市養工處清晨在新莊區新北大道、五工路口挖破自來水幹管造成淹水影響交通，工務局緊急處置調派沙包、疏導水流，積水逐漸消退。圖／工務局提供

新莊區新北大道、五工路口清晨挖破自來水幹管造成淹水影響交通，工務局副局長林炳勲（中）、養工處長鄭立輝（右）、災害防救辦公室執行秘書黃弟勝（左）在現場了解修復情形。圖／工務局提供
新莊區新北大道、五工路口清晨挖破自來水幹管造成淹水影響交通，工務局副局長林炳勲（中）、養工處長鄭立輝（右）、災害防救辦公室執行秘書黃弟勝（左）在現場了解修復情形。圖／工務局提供

淹水 侯友宜 陳世軒

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