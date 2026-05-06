強化漢他病毒防治 侯友宜：源頭管理加強環境清潔杜絕鼠患

漢他病毒引恐慌，新北市長侯友宜昨日主持跨局處傳染病防治會議，今天上午市政會議指出，各局處應對權管場域如市場、側溝與建築工地等做好環境清消，增加巡檢次數，以環境乾淨為核心，環境清理、捕鼠籠、黏板 、鼠洞封堵等物理防治為主，化學防治為輔，落實中央「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大政策，侯也呼籲，落實新北市一直以來推動的「每周清潔日」，請市民特別注意杜絕廚餘殘留。

據衛福部疾病管制署監測資料，新北市今年截至目前計有1例漢他病毒症候群，且已康復出院，衛福部評估疫情無升溫趨勢，請民眾不用過度恐慌，侯友宜第一時間指示由衛生局、環保局及民政局等全面啟動防治作為，並在昨日主持跨局處傳染病防治會議。

衛生局報告指出，於接獲通報疑似漢他病毒病例後，即啟動市府跨局處合作機制，聯合環保局和民政局等共同依中央指引執行疫調、接觸者匡列、環境清潔與消毒等防治工作，跨局處通力合作，利用多元管道宣導防鼠三不政策，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

環保局說明，今年全市第一次噴消及側溝清淤巡檢作業已完成。年初啟動春節大掃除即同步進行防鼠作為，加強2590處鼠患高風險區巡檢計6433次，完成9618次里內環境清掃作業。

市府強調，漢他病毒防治仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，從源頭管理，全力守護自身健康。