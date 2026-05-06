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淡江大橋4線公車試營運 開放預約
淡江大橋五月十二日通車，新北交通局新闢「九八八板橋快線」、「九八九機場快線」、「九九○機場快線」及「一一五淡水八里觀光公車」四條公車路線，五月十三日至六月十日試營運，五日起可登錄「跳蛙公車平台」線上預約，每趟只要五元車資。
交通局指出，九八八板橋快線、九八九機場快線、九九○機場快線及一一五淡水八里觀光公車四條公車路線各具特色，串聯淡水、板橋及桃園機場，兼顧通勤與觀光需求。
試營運期間，九八八板橋快線（淡海新市鎮－板橋公車站）每日四班次；九八九機場快線（淡海新市鎮－桃園機場）雙向對開，每日六班次。
九九○機場快線（淡水捷運站－桃園機場）雙向對開，每日六班次。一一五淡水八里觀光公車採預約包車制，每周五至周日行駛，每日三班，串聯淡水與八里景點。
交通局提醒，九八八板橋快線、九八九機場快線及九九○機場快線每班次開放三十四人預約；一一五淡水八里觀光公車每班次開放十八人預約，須於發車前一天晚間十時三十分前預約，憑App車票證明畫面即可搭車。
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