淡江大橋4線公車試營運 開放預約

北市議會開議近一個月部門質詢也進行過半，除了市政議題關注外，場邊也有不少插曲，其中現任議員李傅中武、應曉薇因有案在身，近日皆未出席質詢，同質詢組大安文山區國民黨議員耿葳近幾次部門質詢獨攬大局，每次質詢

2026-05-05 16:40