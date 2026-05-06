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熱點機車格收費 提升周轉率

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北機車數量居全台之冠，捷運站周邊轉乘需求高，尖峰時段停車壓力大。記者張策／攝影
新北機車數量居全台之冠，捷運站周邊轉乘需求高，尖峰時段停車壓力大。記者張策／攝影

新北機車數逾二百二十七萬輛，居全台之冠，通勤族仰賴機車轉乘捷運，熱門場站周邊停車供給長期吃緊，尖峰時段「繞好幾圈找不到車位」成日常。新北交通局近年針對捷運站、商圈等高需求區域推機車格收費管理，整體能量有三十處、約一萬五千格，單日周轉率最高提升至二次，並排除近五百輛長期占用機車。

以板橋站為例，因台鐵、高鐵與捷運三鐵共構，加上商圈與行政機能集中，人流龐大，停車需求居高不下，民眾反映白天車位幾乎滿載，停車場供不應求，找車位比等捷運耗時。

同樣位於板南線的新埔站，周邊住宅密集、鄰近市場與學校，加上環狀線轉乘需求，機車格使用率高，不少騎士須提早出門「卡位」，否則只能停遠處巷弄。至於永和的頂溪站，因腹地有限、人口密度高，加上往返北市通勤需求大，被機車族形容為「停車地獄」，尖峰時段一位難求。

對此，新北交通局表示，二○二四年八月起針對捷運站與商圈等停車需求高的區域，依使用者付費、公共資源公平共享原則，推動路邊機車格收費管理，目前有三十處、約一萬五千格納入收費。實施後單日周轉率最高提升至二次，排除近五百輛長期占用機車，活絡停車空間。

不過，第一線使用者感受呈現兩極。通勤族林先生說，收費後較有機會找到位置，熱門站點仍要碰運氣。常在頂溪站轉乘的陳小姐直言，收費增加負擔，每天通勤停車也是一筆花費。

交通局強調，有推出「機車定期票」、「每日一張單」及行動支付折抵等措施減輕負擔，也持續盤點需求，同時要求新開發案將停車需求內化。

板南線 捷運 機車

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