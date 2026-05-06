新北大型重機擴大停機車格 車友怨一市兩制

新北大型重機停路邊機車格政策本月進入第二階段開放，七月將擴及全市。車友反映，現行制度有「一市兩制」困擾，不同區停車規範有別，加上收費車格分布零散，恐「看得到停不到」。市府允諾觀察試辦成果滾動檢討。

本月一日起，新北擴大開放大型重機停路邊機車格，此波開放涵蓋淡水、土城、中和、永和，第一波已開放新莊、新店、板橋、林口、泰山、三重、蘆洲。目前僅板橋、新店可停路邊免費及收費機車格，其他行政區只能停收費格。

新北大型重機停車採計次收費，每四小時三十元。車友關注，新北二十九區何時能全部開放停免費車格。二十八歲騎士莊先生說，停車還要先判斷在哪個行政區、能不能停，呼籲應採一致標準管理，讓使用者能明確依循。

新北議員陳世軒說，去年爭取開放時，交通局以板橋、新店試辦路邊免費或收費車格皆可停大型重機，調數據發現，重機停放對一般機車停車影響不大，市府進一步擴大開放。除板橋、新店，其他行政區仍僅限停放收費機車格，收費車格有限，導致騎士難以使用，加上現行規範在每個行政區有落差，易產生混淆。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳主張機車管理應採一致原則，與其依行政區畫分開放範圍，不如從整體交通需求出發，盤點全市熱門路段，如商圈或交通節點，統一規畫收費車格，提高周轉率並增加使用彈性，無論收費或免費車格皆應開放大型重機停放是較理想方向。

新北交通局表示，全市路邊及路外公有停車場設有十二萬餘格汽車格及四七八格大型重機專用格，預計今年七月開放約一點五萬格路邊收費機車格供大型重機停放，將觀察試辦運作情形，配合中央法規調整，適時修正政策。

鄰近的北市延續機車與大型重型機車共用機車格二點○計畫，四月六日起為期六個月，增設二十四處路外停車場試辦，計次收費上限六十元。