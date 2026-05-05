新北重機停車2階開放…騎士憂看得到停不到 議員籲滾動檢討

新北市大型重機停放路邊機車格政策進入第2階段開放，預計今年7月將擴大至全市。不過，現行收費格位限制引發騎士質疑標準不一、使用不便，憂「看得到，停不到」。市府表示將持續觀察試辦成果並滾動檢討，議員與民間團體均呼籲應朝一致性管理方向調整。

新北市大型重機停放路邊機車格政策爭議主因在於目前採分區、分階段開放制度，除板橋與新店可停放免費與收費機車格外，其他行政區仍僅限停放收費車格，導致規範不一致。加上收費車格數量有限、分布零散，不少騎士反映實際使用上「看得到、停不到」，甚至需先確認行政區再找可停位置，增加停車困難與不便，進一步引發公平性與制度設計的討論。

新北市交通局表示，市府是依據114年於板橋、新店試辦成果，擴大開放具較高周轉率且易於管理的路邊收費機車格，分期提供大型重機停放使用。交通局指出，目前全市路邊及路外公有停車場已設有12萬餘格汽車格及478格大型重機專用格，另預計115年7月開放約1.5萬格路邊收費機車格供大型重機停放，整體停車選擇相對一般汽機車更為多元。未來將持續觀察試辦運作情形，並配合中央法規調整，適時修正相關政策。

不過，新北市議員陳世軒指出，去年爭取開放時，交通局先以板橋、新店試辦路邊機車格免費或收費皆可停放大型重機，當時他調閱數據發現，重機停放對既有機車停車影響不大，市府才進一步擴大開放。然而目前除板橋、新店外，其他行政區仍僅限停放收費機車格，實務上收費車格數量有限，導致騎士難以使用，「形同看得到，停不到」。

陳世軒表示，現行制度不僅造成「一市兩制」的情形，也讓騎士在不同區域停車規範上產生混淆，加上收費車格分布零散，實際使用上須額外搜尋位置，增加不便。他認為，新北開放重機停放機車格是重要進展，但執行細節仍有改善空間，建議市府滾動式檢討，避免政策美意因落實問題而打折扣。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳也指出，機車管理應採一致原則，不論白牌、黃牌或紅牌機車，均應一視同仁。他認為，與其依行政區畫分開放範圍，不如從整體交通需求出發，盤點全市熱門路段，如商圈或交通節點，統一規畫收費車格，提高周轉率並增加使用彈性。長期而言，無論收費或免費車格皆應開放大型重機停放，才是較理想的方向。

騎士端同樣反映政策執行落差。28歲重機騎士莊先生表示，白牌與紅、黃牌重機本質上同屬機車，停放機車格應屬合理安排，現行開放措施原本是正向政策，「大家都樂見其成」，但為何仍需進一步區分，讓人難以理解。他質疑，新北採分區開放的作法缺乏一致性，也有差別對待之虞，並指出其他縣市並未採取類似限制，「為什麼只有新北需要這樣做？」

莊先生認為，多數重機騎士同時也是汽車或普通機車使用者，日常外出通常僅使用一種交通工具，並不會額外占用停車空間，因此不存在排擠問題。他直言，現行制度需先確認行政區，再判斷是否可停放特定車格，「停車還要看在哪個行政區、能不能停」，呼籲應採一致標準管理，讓使用者有明確依循。