機車數冠全台…捷運周邊一位難求 新北推收費制提高周轉率

新北市機車數量逾227萬輛，居全台之冠，通勤族高度仰賴「機車轉乘捷運」，但熱門場站周邊停車供給長期吃緊，尖峰時段「繞好幾圈找不到車位」成為日常。新北市交通局表示，自113年8月起已針對捷運站與商圈等高需求區域推動機車格收費管理，目前累計30處、約1萬5千格納入，單日周轉率最高提升至2次，並排除近500輛長期占用車輛。

以板橋站為例，因台鐵、高鐵與捷運三鐵共構，加上商圈與行政機能集中，人流龐大，機車停車需求爆量，民眾反映白天車位幾乎滿載，即使有停車場仍供不應求，「有時找車位比等捷運還久」。

同樣位於板南線的新埔站，因周邊住宅密集、鄰近市場與學校，加上與環狀線轉乘需求，機車格長期高使用率，不少騎士須提早到場「卡位」，否則只能停到遠處巷弄。至於永和的頂溪站，因腹地有限、人口密度高，加上往返台北市通勤需求強烈，被不少機車族形容為「停車地獄」，尖峰時段一位難求。

對此，新北市交通局表示，自113年8月起，已針對捷運站與商圈等停車需求高的區域，依「使用者付費、公共資源公平共享」原則推動路邊機車格收費管理，截至115年5月已累計30處、約1萬5千格納入收費。交通局指出，實施後單日周轉率最高提升至2次，並排除近500輛長期占用車輛，確實活絡停車空間，讓更多民眾能使用。

不過，第一線使用者感受仍呈兩極。通勤族林先生表示，收費後確實「比較有機會找到位置」，但熱門站點仍要碰運氣，「像板橋、新埔這種地方，下班時間還是得繞，差別只是以前一定找不到，現在是有機會找到」。另一名在頂溪站轉乘的陳小姐則直言，收費增加負擔，「每天通勤停車也是一筆錢，如果還是找不到位子，就會覺得有點不合理」。

交通局強調，除透過收費提升周轉率，也推出「機車定期票」、「每日一張單」及行動支付折抵等措施減輕負擔，並持續盤點需求，邀集地方檢討增設停車空間的可行性，同時要求新開發案將停車需求內化，並調整路邊供給配置。未來也將針對捷運站及商圈等高需求區域持續評估擴大收費範圍，逐步改善都會區停車秩序。