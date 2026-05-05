新北雙溪區平林里梅竹蹊路道路改善 提升行車安全

新北市雙溪區平林里往梅竹蹊路3鄰道路，因長年豪大雨沖刷，導致側溝損壞及路面出現裂縫，加上該路段人車往來頻繁，潛藏安全疑慮。平林里長黃添松積極推動道路改善工程，強化道路基礎設施，全面提升通行安全，讓用路人行車更加安心。

梅竹蹊路早年道路較為狹窄，且側溝未加蓋、縫隙過大，曾發生車輛不慎跌落情形。平林里長黃添松表示，感謝市議員林裔綺協助爭取經費，才能獲得改善，此次工程改善側溝長度約一公里，並針對道路邊坡塌陷進行約34公尺補強，依不同路段設置鍍鋅隔柵板及L型側溝，有效提升排水功能並降低意外發生風險，整體通行環境明顯改善。

在地居民也表示，過去遇到大雨時總擔心路面濕滑及側溝危險，如今改善後排水順暢許多，行車與步行都更加安全，尤其夜間視線不佳時更有感，對於相關單位積極協助改善，感到相當肯定，也期待未來持續優化地方交通環境。