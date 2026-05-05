新北萬里區崁腳里關懷據點新設寬頻 長輩量測更有效率

萬里區崁腳里關懷據點幫長輩報到讀卡量測血壓、體重等數據，需要使用網路訊號，不過過去的訊號較慢且不穩定，因此每次量測都需要花費許多時間。近來區公所協助關懷據點架設了穩定且高速的寬頻，現在關懷據點長輩量測身體數值與報到都更有效率。

萬里區公所主秘陳睿炘指出，市府支持辦理關懷據點的目的就是希望長輩能夠多多外出到據點與朋友聚會、運動、用餐聊天，不只是吃得營養健康，更加還要定期的追蹤身體的血壓、體溫、體重等數據，了解自我的身體狀態。

崁腳里位處山區幅員遼闊，長輩分散居住，為了增加長輩到關懷據點活動的意願，里長與社區理事長總會出動車輛接送，甚至下雨天志工們也會將餐食裝在便當盒裡讓里長與理事長一一派送，讓位處山區的長輩得到最貼心的照顧。

崁腳里長郭清標也說，不只是送餐到府，天氣好的時候，希望長輩們多多到關懷據點共餐活動，並且量測身體數值追蹤自我的健康狀況。也很感謝志工一週兩天一早就來據點洗米煮飯，把長輩的餐食看得比自己的工作還要重要。也謝謝區公所為據點升級貼心服務，讓山區的長輩更加喜愛來到據點活動，與朋友聚會聊天，樂活每一天。