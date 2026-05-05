連續質詢1小時被封「站神」 北市美女議員謙虛：蔣萬安曾發言2小時

北市議會開議近一個月部門質詢也進行過半，除了市政議題關注外，場邊也有不少插曲，其中現任議員李傅中武、應曉薇因有案在身，近日皆未出席質詢，同質詢組大安文山區國民黨議員耿葳近幾次部門質詢獨攬大局，每次質詢時間均近1小時，被封為「議會女站神」，耿笑稱，平時有在運動體力沒問題，市政議題很多，能有更多時間與局處討論也是好事一件。

依照議會慣例，部門質詢每位議員共有18分鐘質詢時間，多數議員會採取分組聯合質詢，彈性調配時間，耿葳該會期與應曉薇、李傅中武一組，但兩人應有案在身，該會期均未出席質詢，僅有耿葳出席，而本會期開議近1個月，包含民政、財建、教育部門，都是由耿葳獨撐3人時間，雖然未把時間用完，但每次質詢均超過50分鐘，也被封為「女站神」。

耿葳表示，台北市值得關注市政議題有很多，日常在跑行程也有不少民眾會跟她討論生活大小事，既然有比較多時間可以和市長或局處同仁就教，對她來說也是好事一件，每一次質詢她與團隊的都很用心準備，希望能夠把日常會遇到、發生的事情透過公開質詢與市府討論出解決方案，讓台北市可以更進步。

至於被封為「女站神」，耿葳笑稱，過去台北市長蔣萬安擔任立委曾為了「勞基法」修法，連續發言逾2小時，自己與蔣相比「小巫見大巫」，且議題豐富度還是最重要，自己平常都有運動的喜歡，站一下下體力還是沒問題的。