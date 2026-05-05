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新北奪18農金獎冠全台 國際賽也獲佳績 侯友宜表揚績優農漁會及農漁民

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜鞠躬向農漁民致意。記者黃子騰／攝影
侯友宜鞠躬向農漁民致意。記者黃子騰／攝影

新北市各農漁會去年度表現亮眼，在農業金融體系最高榮譽的「農金獎」中獲得18項獎項居全國之冠，還有7位農民參與國際賽事斬獲佳績，新北市長侯友宜今天出席114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮時，特別向新北市所有的農漁民致上最高敬意。

新北市長侯友宜今天上午出席績優農漁會及農漁民表揚典禮，侯友宜表示，新北市農會在林讚枝理事長的帶領之下，每年的表現都非常的卓越。今年有林口、土城、板橋、中和農會拿到農金獎，尤其我們農金獎拿了18項是全國第一，板橋拿了2項特優也是全國第一，尤其板橋是連續19年都是全國第一，可以講我們新北市在農會金融的表現上有目共睹。

侯友宜說，不僅是金融的表現，新北的好物包括新北健康三寶、新北好茶，再加上新北的青農力，每一項都得到很多的肯定。同時新北市為了照顧農漁民，特別裡面推出雙保PLUS，包括農漁民的免費健康檢查以及農業職業災害的保險額免費加碼補助。

新北市農業局指出，憑藉精湛製茶工藝與創新思維，祥順茶行、蔡金財、大埔製茶廠分別獲得日本世界綠茶大賽兩個最高金賞、金賞。玉峯茗茶業、陳柏承分別獲得比利時頂級美味大獎鑽石獎章、三星獎。白青長茶作坊獲得法國世界茶葉大賽金獎、文平茶莊獲得英國美食風味獎3星獎，成績非常優異。

今天典禮現場中，三峽區農會展示首創引進茶改場技轉技術，設立「碧萃茶飲」手搖飲店，將在地農產與現代手搖結合，強化國產茶葉原料於市場競爭優勢。青農陳柏承則展示其獲得比利時頂級美味大獎三星獎榮耀的純釀蜂蜜酒與其他精選的研發相關產品。陳柏承表示，因父親一句「我們來養蜂吧」而踏上養蜂之路，蜂蜜不只是農產品，它可以帶入食品、結合釀造、融入文化甚至成國際交流的媒介。

新北市長侯友宜表示，農漁會是市府最好的夥伴，多年來不僅在地方辛勤耕耘，奠定各地區農漁產業基礎，更協助市府宣導與執行各項農漁業政策，並積極拓展產銷通路，為優質的農漁產品創造更好的收益。新北農業不只聚焦產值，更是一份對土地的承諾，市府持續推動「三生有幸、三生永續」願景，以農業為根基，串聯「新北健康三寶」、「新北好茶」、「新北海派」、「新北青農力」與「萬金杜鵑」等在地品牌，承襲「農耀新北」百年精神。

新北市長侯友宜今天上午出席114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天上午出席114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮。記者黃子騰／攝影

侯友宜頒發獎座給績優農漁會及農漁民。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒發獎座給績優農漁會及農漁民。記者黃子騰／攝影

漁民 林口 新北

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