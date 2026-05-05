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淡江大橋4公車新路線體驗價5元 即起開放預約

中央社／ 新北5日電

新北市政府交通局配合淡江大橋通車新闢的988板橋快線、989機場快線、990機場快線及115淡水八里觀光公車，將自5月13日起試營運，今天起可線上預約，每趟搶先體驗價5元。

交通局今天發布新聞稿，科長許芫綺表示，這4條新增的公車路線試營運，除讓駕駛長熟悉路線、控制各站點到站時間外，也透過民眾實際搭乘，全面檢視行駛效率、停靠站位、班次規劃、轉乘銜接及乘車舒適度等，作為公車正式通車前的重要優化依據和參考。

交通局指出，4條公車路線試營運班次分別是988板橋快線（淡海新市鎮到板橋公車站），每日上午6時50分、10時、下午4時30分、8時等4班次；115淡水八里觀光公車，每周五至周日行駛，每日上午10時、下午2時、6時共3班次。

機場快線部分，989（淡海新市鎮到桃園機場）雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為上午7時、11時及下午4時；淡海新市鎮為上午8時30分、12時30分及下午5時45分。

990（淡水捷運站到桃園機場），雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為上午6時、10時、下午2時；捷運淡水站發車時間為上午7時45分、11時30分、下午3時30分。

交通局表示，4條路線自5月13日至6月10日試營運，今天起可登錄「跳蛙公車平台」線上預約，每趟只要新台幣5元車資，即可搶先體驗。「988」、「989」及「990」每班次開放34人預約;「115」每班次開放18人預約，均須於發車前一天晚間10時30分前完成預約，民眾線上完成預約後，試營運時可直接憑APP車票證明畫面搭車。

桃園機場 淡江大橋 公車

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