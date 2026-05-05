北市動物園19歲石虎「小母」永眠 粉絲留言悼念

台北市立動物園昨晚在臉書貼文「石虎『小母』永眠 珍重再見」，其高齡19歲，2018年經農業部救傷收容計畫到動物園擔任石虎保育大使，近期攝食量下降、活動意願降低，於5月1日離世。

動物園告訴中央社記者，園內目前約有10隻石虎，「小母」為雌性，是透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫而至動物園，在世時是園內最年長的石虎，不過在動物園期間未曾誕下小石虎。

關於「小母」的身體狀態，動物園表示，「小母」長期因脊椎退化、骨刺及退化性關節炎等問題體力漸衰，2024年起在後區養老，最近1週出現攝食量下降、活動意願降低等情形，於5月1日永眠。

台北市立動物園臉書專頁下方留言區，不少石虎迷留言給「小母」，包含「看起來還是小朋友，竟然已經19歲了，謝謝你們在牠活著的時候把牠照顧得這麼好」、「願所有野生石虎都能活到祢這個年紀」。