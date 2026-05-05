空拍看台灣／淡江大橋跨越的不只是河流 世界最長單塔不對稱斜張橋

開通前橋面上一場民眾開放日正在進行。來自全台各地的民眾，扶老攜幼走上橋體，有人駐足拍照，有人遠眺觀音山與淡水河出海口，也有人單純享受站在這座「傳說中大橋」上的片刻。這不只是一座橋，更是一段被時間拉長的公共工程記憶。多年來每逢選舉，淡江大橋總被反覆提起，成為地方建設的象徵與期待的投射。從規畫、設計到施工，跨越技術與環境挑戰，也承載著地方發展的想像。

隨著鏡頭越過人群，橋身的線條在空中展開，主塔與斜張索構成俐落的幾何美感，與河口的開闊景致相互呼應。站在橋中央回望，一側是淡水老街與密集市鎮，另一側則是八里左岸與延伸的濱海景觀，兩地生活圈的距離，在此刻被實體拉近。

午後時光漸漸轉入黃昏，畫面切換至淡水海關碼頭。夕陽低垂，餘暉灑落在淡水河面，將水色染成層層金橘。遠方的淡江大橋在光影之中勾勒出清晰輪廓，橋體與天際線交織，成為河口最醒目的存在。岸邊遊客駐足觀賞，或舉起手機記錄這一刻，也為這座即將啟用的大橋留下通車前的最後記憶。

隨著淡江大橋正式通車，將串聯淡水與八里，補上區域快速道路系統的最後一哩路。不僅可望分散台2線與關渡大橋的車流壓力，也將重新定義北海岸與大台北之間的移動方式，這座跨越的不只是河流，更是一段等待多年、終於即將完成的連結。