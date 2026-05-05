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協助身障者 議員籲設隱性需求標誌

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
議員詹為元昨天舉辦「隱性需求標誌規劃與設置必要性」公聽會，邀集市府相關單位、專家學者、民間團體及家長代表共同參與。圖／議員詹為元辦公室提供
議員詹為元昨天舉辦「隱性需求標誌規劃與設置必要性」公聽會，邀集市府相關單位、專家學者、民間團體及家長代表共同參與。圖／議員詹為元辦公室提供

身障權益近年備受重視，部分隱性需求者外觀難辨識，需被幫助卻無法開口，處境被忽視。有身障者因公車變更路線導致無從下車失蹤一整天，議員認為，應效仿國外設「隱性需求標誌」，讓有需求者配戴並及時獲協助。社會局允研議。

北市議員詹為元昨邀身障團體代表、家長、專家學者開公聽會。針對如自閉症、發展遲緩者、精神障礙者，因外觀難辨識，研議設置「隱性需求標誌」。

詹為元表示，有些身心障礙者可能因無法言語表達，導致在公共場域發生高度誤解與壓力，輕則產生誤會，重則引發衝突，影響第一線人員處理判斷。

詹指出，日本二○一二年推行「Help Mark」制度，透過簡單明確的標誌設計，鼓勵有需要者能在不需開口下傳達需求，並已建立一定社會認知；國內包含高雄市已逐步推動這類隱性需求標誌概念。

一名育有「選擇性緘默症」孩子的家長說，她孩子搭公車要去板橋上學，因交管公車換路線，孩子不知要在哪裡下車，因孩子不會向外求助，家長以為孩子失蹤，直到晚間才從孩子的悠遊卡刷卡位置在南港找到人，卻已對孩子內心產生巨大陰影。

另名劉姓家長也說，常有網友對特教生不友善，甚至要家長「有病就不要帶出來」，盼社會透過標誌建立對話空間，避免用惡意方式對待。

社會局副局長林淑娥說，目前已針對失智症或身障者提供個人衛星定位器、防走失手鍊補助，對隱性需求標誌會再與民團、家長代表討論，先宣導、再推標誌。

北市 詹為元 公車

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