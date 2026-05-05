三鶯線拚6月通車 三峽站雙側開發案接連動工

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼四月三峽站出入口二聯開案動工，出入口一開發案昨也辦開土，市長侯友宜表示，三鶯線近期報交通部履勘，六月有機會達成通車目標，搭配七處捷運聯開案，落實大眾運輸導向發展（ＴＯＤ），帶動三峽、鶯歌整體發展。

新北市捷運局說明，該案為新北自辦首座雙側出入口同步開發的捷運站，規畫導入住宅、商業及公益設施，打造多元共構生活圈。投資金額約二十二點六億元，將興建地下二層、地上十四至十五層建築，並設置約一四五坪日照中心，兼顧開發與公共服務機能。

三鶯線全線規畫七處捷運開發案，已完成五案招商，其中三案已動工、二案申請建照中，其餘二案持續招商。整體可帶動約四百八十五億元投資，引入約一點四萬人口，透過軌道建設帶動區域發展，強化三峽、鶯歌生活與產業機能。

侯友宜說，三鶯線通車後，可節省三峽、鶯歌往返台北約二十分鐘通勤時間，捷運建設不只改善交通，更重要帶動觀光與產業發展，造福百姓。

侯指出，七處聯開案隨捷運通車逐步推進，目前進度穩定，「一處一處開工、一處一處完成」，聯開案將導入公益設施與生活服務，讓捷運站成為生活核心，打造「到站即到家」的生活環境。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線已在四月二十六日完成初勘，近期將報交通部履勘，朝年中通車目標穩健推進。隨三峽站雙側開發案陸續啟動，將串聯北大特區與三峽老街，提升交通便利性與城市發展潛力。