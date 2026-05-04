北捷員工也能申請...蔣萬安宣布育兒減工時2.0 最高補助放寬至20萬

台北市長蔣萬安推動育兒減工時計畫，蔣今天出席北市今年度五一勞動節表揚大會，表揚278位得獎者與單位同時，宣布「育兒減少工時2.0」試辦計畫正式上路，最高補助金額由10萬元提升至20萬元。

北市府今年以「百工扎根台北前行」為主題辦理表揚大會，得獎對象涵蓋8名模範勞工、206名優秀勞工、9名優秀工會會務人員及55家優良工會，展現各領域勞工在專業崗位上的投入與貢獻。

蔣萬安致詞表示，今天是一年一度的表揚大會，也是屬於每一個勞工朋友的重要時刻，無論是外地北漂來台北，或者是在台北生活成長的朋友，大家都用自己的方式為這座城市努力付出、打拚，讓北市不斷進步。他接著向現場得獎者及單位表達敬意，感謝他們在各行各業堅守崗位。

蔣也表示，市府持續提出照顧勞工朋友、打造友善職場的各項措施，包括團體協約的推進，目前已有200多件，期盼打造勞資和諧關係；育兒減少工時計畫上路後，截至目前也有超過300家企業參與﹑500多位勞工受惠；此外，市府也推出友善育兒事業獎，表揚實施各項育兒措施、哺集乳室、有薪育嬰假等的優良企業。

蔣萬安也正式宣布，「育兒減少工時計畫2.0」即日起上路，每家事業單位最高補助金額由10萬元提高至20萬元，實施期限自原本的10月底延長至12月底。不僅如此，北市持股的6大公司，包括北農、北捷、畜產、漁產、花卉以及悠遊卡公司，也全面跟進育兒減少工時不減薪政策，盼藉此帶動更多企業一同響應，照顧更多育兒家庭的勞工朋友。

勞動局表示，已申請原計畫並經審核同意補助之企業，同樣適用本次2.0試辦計畫；若因本次最高補助金額提高、實際申請人數增加或實施計畫之期程變動，可填妥「變動申請表」並檢附相關證明文件向本局申請變更。此外，2.0試辦計畫實施時間，也從10月31日延長至12月31日，核銷作業則最延長至116年2月17日前完成。

勞動局王秋冬局長表示，每一位得獎者背後，都是長時間的努力與堅持，也正是這些力量，讓城市持續運轉，未來勞動局將持續推動勞動教育、強化職能培力、促進勞資和諧，並深化友善職場政策，讓勞工在不同人生階段都能獲得支持。