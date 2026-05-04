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北市育兒減時不減薪擴大補助 蔣萬安宣布：最高金額調至20萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市蔣萬安4日出席「臺北市115年度五一勞動節表揚大會」，向所有堅守崗位的勞工朋友表達最高敬意，並宣布「育兒減工時不減薪」計畫升級2.0，最高補助金額由10萬元提高至20萬元，試辦期限自10月底延長至12月底，盼透過提高補助、延長試辦期限及市府持股公司響應，帶動更多企業攜手打造友善職場育兒環境。

蔣萬安表示，無論是北漂打拚，或是在臺北生活成長的市民，大家都用自己的方式為這座城市付出，推動臺北持續進步。市府藉由表揚優秀勞工，盼讓獲獎者樹立表率，帶動更多人一起努力前行。

蔣萬安提到，今年獲獎者來自各行各業，包含長期投入金融業洗錢防制及法令遵循工作、連續九年獲得甲等佳績肯定的勞工；也有在臺北自來水事業處協助溫室氣體盤查與鉛管汰換、守護市民生活品質的同仁；還有服務於臺北捷運公司、守護通勤族安全的第一線同仁，讓臺北捷運在全球評比中持續名列前茅。另有獲獎者克服視覺障礙，從事按摩工作33年，展現令人感動且值得肯定的堅持。

蔣萬安指出，臺北市政府持續推動照顧勞工、打造友善職場的各項措施，包括推進團體協約，目前累積已超過200件，盼持續促進勞資和諧關係；「育兒減工時不減薪」政策於今（115）年3月上路後，已有超過300家企業、500位勞工參與，感謝企業共同響應，讓育兒家庭在職場上能有更彈性的時間運用。

此外，市府也設立「友善育兒企業獎」，表揚願意做得比法規要求更多的優良企業，並持續鼓勵企業提供中高齡朋友就業機會、協助員工留任，盼藉由肯定與獎勵，帶動更多企業共同打造友善育兒、支持各年齡層勞工的職場環境。

蔣萬安最後宣布，「育兒減工時不減薪」計畫進一步升級，包含每家事業單位最高補助金額由10萬元提高至20萬元，試辦期限自10月底延長至12月底；臺北市持股的六大公司，包括臺北農產、臺北漁產、臺北花卉、臺北畜產、悠遊卡公司及臺北捷運公司，也將跟進推動。他表示，市府會持續做勞工朋友最堅實的後盾，也期盼各工會持續提供反饋與建議，讓市府做得好還要更好。

蔣萬安 育兒 北市

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