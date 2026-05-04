汐止終身學習諮詢師正式上線 駐點區公所提供專業引導

經過初階以及進階培訓，汐止區「終身學習諮詢師」正式上線，從五月份起，在汐止區公所一樓駐點，每天早上、下午都有志工在現場提供諮詢服務，今(4)日上線的第一天，剛好碰上所得稅申報期間，來往的民眾很多，諮詢師也極力推廣新北市學習地圖，現場教民眾透過手機，找自己想上的課程。

保長國小校長黃鈺樺表示，新北市學習型城市其中一環，新北市學習地圖在去年已經建構完成，22類803所終身學習機構，總共開了2萬門的課，因為是跟政府合作的，所以收費也比外界一些機構開的課程便宜，交通也便利，29區開的課，民眾都可以上新北市學習地圖去觀看，今天是在3月、4月培訓的「終身學習諮詢師」，開始到汐止區公所駐點，提供民眾服務跟諮詢，很感謝汐止區公所提供場地，一起推動終身學習。

黃鈺樺指出，今天早上公所人非常多，人來人往，也把握機會，教導來洽公或是來辦理業務的民眾，如何在網路上打入新北市學習地圖，或是直接掃描QR-CODE，進入新北市學習地圖平台，馬上就可以看到各區的課程，歡迎民眾善用這麼棒的學習數位平台。

諮詢站上線首日，適逢五月個人所得稅申報期間，區公所往來民眾絡繹不絕，諮詢師們把握機會，積極向洽公民眾介紹「新北市學習地圖」數位工具，現場親手教學如何透過手機搜尋各類進修資訊。許多前來報稅的民眾說，原本只是來辦理庶務，沒想到能順便學會如何找尋感興趣的課程，對這項便民服務感到相當驚喜。

雖然，是第一天上線服務，不過「終身學習諮詢師」展現專業的一面，一步步引導民眾，現場吸引不少想要多學習的民眾佇足了解，上萬門課程，包括靜態的書法、時下最夯的AI課，或是動態瑜珈、國標舞等等都有，在汐止區公所的諮詢站由培訓合格的志工，提供最貼心的諮詢協助，無論是退休族群想要重拾興趣，或是上班族想精進第二專長，透過新北市學習地圖，輕鬆找到適合自己的課程，讓生活更豐富有趣。