植栽數萬株綠美化 汐止區城中里步道綠意盎然

汐止區城中里長期植栽綠美化，不但一年四季都有花可以欣賞，也連續好幾年獲得里環境認證五星級，這當中志工們付出不少心力，包括茄苳溪步道及城中公園，種了一大片的仙丹以及紫薇等花花草草，雖然現在還沒到開花期，但是一大片綠油油，再加上這幾天下雨，雨水打在綠葉上頭，里長廖福賢說有不同的美。

汐止區城中里長期植栽綠美化，光是仙丹就種了上萬株，另外還有紫薇、梔子花等等，而去年更是種了目前正在盛開的蔓花生，小小黃色花朵，雨水打在上頭，呈現不同的美感，同樣的，雖然現在的仙丹及紫薇還不到開花期，不過整片綠油油，再加上剛下過雨，停留在葉片上頭的雨水，有獨特美感，僅管不是花盛開的時節，經過雨水的滋潤，滿園的翠綠與葉片上的露珠，也展現出另一番靜謐的生命力。

城中里長廖福賢表示，真的很感謝志工們的付出，照顧里內的綠美化植栽，現在正好看到的是綠油油一片，還沒有開花前的美，又看到下雨後，葉片上的露珠很多，心情會覺得很好，里民對於就近有一大片的花園，可以邊散步邊欣賞都很開心，接下來，因為七里香的花苞都在長了，再一個月應該會陸續盛開，到時候歡迎大家來賞花。

這片美麗的景觀背後，凝聚了環保志工隊無數的汗水，為了維持步道與公園的整潔，志工們採定期排班負責澆水、施肥與環境維護，尤其在雜草生長快速的夏季，志工們常笑稱自己成了「跪婦」，必須長時間跪在地上徒手拔草，儘管過程辛苦，但看著茄苳溪步道與基隆河步道交織成完美的休閒空間，以及里民散步時露出的笑容，志工們紛紛表示，這份成就感便是最美好的回報。