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瑞芳基隆河岸步道延伸受好評 盼拓寬舊段提升安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新舊步道寬度明顯不同，地方民眾盼能統一寬度，提升行走安全與舒適度。圖／觀天下有線電視提供
新舊步道寬度明顯不同，地方民眾盼能統一寬度，提升行走安全與舒適度。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳基隆河岸步道延伸至爪峰里與新峰里的路段於今年完工啟用，串聯沿線動線，讓民眾能避開車輛安心步行與運動，啟用後廣受好評。不少民眾表示，新設步道空間寬敞、視野開闊，成為日常散步與休憩的新選擇，也提升整體生活品質。

不過，新設步道因同時提供行人與自行車使用，寬度明顯增加，與舊有僅供人行使用的步道相比出現落差。對此，爪峰里長簡明慧提出建議，盼相關單位能統一整體步道寬度，針對既有較狹窄路段進行拓寬，以提升行走安全與使用舒適度，並兼顧不同使用族群需求。

此外，地方民眾也反映，步道臨近河岸，遇到洩洪或大雨時，容易出現河水漫流情形，導致泥沙淤積，不僅影響通行，也增加清理困難。居民期盼未來在步道改善與維護上，能一併納入排水與防淤規劃，確保設施長期安全與整潔，讓優質步道環境得以持續發揮效益。

瑞芳 基隆

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