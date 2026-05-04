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母親節前夕送暖 瑞芳托老中心歌舞同樂溫馨滿溢

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過活動，不僅讓長者感受到社會的關愛，也讓節日更具意義。圖／觀天下有線電視提供
透過活動，不僅讓長者感受到社會的關愛，也讓節日更具意義。圖／觀天下有線電視提供

隨著母親節將至，各地洋溢著溫馨歡樂的氣氛。今(4)日，新北市音樂舞蹈促進會在理事長陳美麗帶領下，偕同志工一行人前往瑞芳明燈公共托老中心，現場為長輩們帶來精彩歌舞表演，透過音樂與舞蹈與長者熱情互動，現場氣氛熱絡，笑聲不斷，讓長者們提前感受節慶的喜悅。

活動過程中，志工們不僅載歌載舞，也走下舞台與長者近距離交流，牽手、合唱，拉近彼此距離。長者們隨著節奏拍手、哼唱，臉上洋溢著滿滿笑容，現場充滿溫馨與感動，展現出社區關懷的溫暖力量。

瑞芳區長楊勝閔也特地到場共襄盛舉，和理事長一起將蛋糕、蘋果及康乃馨致贈長者，提前送上母親節祝福。區長表示，透過這樣的活動，不僅讓長者感受到社會的關愛，也讓節日更具意義，未來將持續結合民間資源，共同營造友善、溫暖的在地生活環境。

新北市音樂舞蹈促進會理事長陳美麗表示，已連續五年在母親節前夕來到瑞芳托老中心與長者同樂，長期互動下與長者們建立深厚情感，每次見面都像回到熟悉的大家庭，也期盼透過表演為長者帶來更多歡笑與陪伴。

母親節 瑞芳

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