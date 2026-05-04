今夏必追的北海岸白色交響宴

每年春末夏初，北部的天氣漸漸炎熱，這時候最適合到海邊走走，讓海風吹散暑氣，遠眺無敵海景。新北市景觀處特別推薦大家這個季節到北海岸三芝及石門踏青遊玩，除了戲水消暑外，還可以追上有著「海岸白色精靈」美稱的野百合以及「五月雪」美譽的油桐花盛開潮。

新北景觀處表示，每年約4到6月正是原生種台灣野百合盛開的季節，而北海岸就是台灣野百合的原生棲地，野百合屬於陽生植物，越接近自然環境，長得越好，不需要太多的照顧與呵護，因此也一直被視為台灣生命力的象徵，如果就近觀察野百合，可以發現每一朵背面都有著6條深紫色的紋路，而這正是台灣原生種的正字標記!現在正值花期期間，沿著台二線知名景點，白沙灣、麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、獅頭山步道及野柳地質公園等地，隨處可見「海岸白色精靈-野百合」芳蹤。

順著這股白色風景往山谷走，另一場截然不同的白色樂章，與白色精靈共譜出一場今夏最吸睛的白色交響宴，就位於三芝賞桐步道，整體步道以碎石鋪地且坡度平緩親人，非常推薦闔家大小一同到訪踏青。此區較鮮為人知，不過卻是三芝地區桐花最密集的區域，鄰近著名景點即是三生步道，也推薦民眾想漫步長距離沿途欣賞風景，可以從三生步道一路步行至底，隨後依指標即抵達賞桐步道，在這個今夏白色交響宴的季節裡體驗桐花樹海中漫步，賞微風吹彿時「五月雪」紛飛美景。

新北市景觀處長林俊德表示，現在來北海岸賞花正當時，推薦民眾可沿北海岸動線規劃一日賞花行程，從濱海欣賞野百合隨風起舞，再走入山區漫步桐花步道，來場夏日追白小旅行，體驗新北市多元自然景觀的整體魅力。

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