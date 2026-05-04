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士林夏初夢幻紫白地毯大爆發

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

入夏花事仍未了，5月在士林區幾處公園綠地，依然看見綠林邊緣有大片菖蒲般茂盛生長的植栽，在搖曳的劍葉末梢開出了彷若蘭花的花朵，湊近細聞還帶點香氣。當陽光穿過大樹枝葉灑下照耀花朵，那一瞬間欲請問芳名，原來是「巴西鳶尾」。目前士林蘭雅(一號)公園、士林206號綠地等花況非常滿，等待大家來觀賞。

陽明山公園管理所陳彥材主任表示，巴西鳶尾喜歡林緣半日照半遮蔭的環境，在士林天母有許多大樹綠蔭的蘭雅公園、忠誠公園等多有栽培以增加美化效果；蘭雅公園位於忠誠路二段上，是由2塊方整的綠地組成面積1.1公頃的公園，園內設施除有兒童遊戲區、溜冰場、彩繪涼亭、健康步道，提供民眾完善的休憩空間外，尤其地下停車場更增加附近上班族及居民的便利性，公園綠蔭濃密，走在這花木扶疏的綠園裡，可以感受到這些老樹，曾經陪伴多少人的孩童稚氣、年少輕狂、中年睿智、銀髮樂活的人生四季，是居民共同守護的園地，加上夢幻紫的花海更添優美氣息。

園藝工程隊楊國瑜隊長表示，巴西鳶尾為鳶尾科馬蝶花屬，又名藍蝴蝶馬蝶花、鳶尾蘭、玉蝴蝶、藍蝴蝶等，原產於地球彼端的巴西及墨西哥南部，在很早期就引進臺灣，因為適應台灣低海拔的氣候在本土有頗廣泛的栽培，除了公園綠地亦常見於近郊登山步道兩側。其中位於自強隧道口小巷弄內的士林206號綠地(番仔田綠地) 也種了整片巴西鳶尾，士林206號綠地面積約1251㎡，屬於小而美的綠地，綠地內花木扶疏，四季皆美，加上巴西鳶尾搭配更成為1處優質休憩場所。

巴西鳶尾雖然每朵花只開半天到1天，但5月會持續發育新的花苞，市民不妨有空來散步賞花。若您錯過之前天母藍花楹的紫色浪漫花海，那千萬不要錯過這一次紫白色的夏天情懷。

聚傳媒

巴西 天母

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