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台日攜手推動大豆永續發展 日本學者首站體驗山海豆花職人風味

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

為深化國際農業合作、推動大豆產業永續發展，日本大豆領域學者近日訪台，參與「穩定國產大豆供應，拓展多元應用」台日交流活動。活動將於5/5下午1點於宜蘭大學，生資大樓一樓舉辦。此次交流不僅聚焦於大豆生產與供應鏈議題，更延伸至銀髮食品加工與創新應用，展現台灣國產大豆的多元價值。

本次來訪的日本學者一行，甫抵達台灣，首站即前往位於松山機場的 山海豆花松山機場店，親身體驗融合台日在地食材與日本職人技術的特色豆花。該產品採用台灣國產非基改黃豆，搭配日本傳統鹽滷工法製作，呈現細緻滑嫩、入口即化的日式絹豆花口感，成為台日農產技術交流的具體成果。

現場學者對於台灣大豆加工技術與產品風味表達高度肯定，認為透過台日雙方在原料與技術上的互補合作，不僅提升產品品質，也為大豆產業開創更多應用可能。從傳統豆花延伸至健康飲品、機能食品及創新甜品，皆展現出未來市場的高度潛力。

嘉農農產加工生產合作社黃家均理事主席表示，台灣國產大豆雖產量有限，但具備非基改、可溯源與在地新鮮等優勢，透過與日本在加工技術與品質管理上的交流合作，有助於提升整體產業價值。

此次台日交流活動不僅象徵兩國在農業與食品領域的深化合作，也期望透過跨國經驗分享，建立更穩定的大豆供應體系，並拓展多元應用市場。未來雙方將持續攜手，讓一顆大豆從產地走向銀髮市場，為消費者帶來兼具健康、美味與永續價值的產品。歡迎有興趣的朋友，一同至宜蘭大學聽取專業交流！

 

聚傳媒

松山機場 宜蘭大學 台日

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