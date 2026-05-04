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北市提高第2類弱勢兒童住院補助 一年最高1.5萬

中央社／ 台北4日電

北市衛生局今天表示，北市兒童醫療補助計畫調整第2類弱勢兒童住院醫療費用補助，4月起日額上限由新台幣1000元增至1500元，年額從1.4萬元增至1.5萬元，至少近千人受惠。

台北市衛生局今天召開例行記者會表示，有鑒於台北市兒童醫療補助計畫114年度放寬申請資格，設籍北市兒童且取得第1類補助資格人數提升至82.07%，相較前一年度成長約17.19%，整體補助涵蓋、受惠的人數擴大；為減輕弱勢兒童家庭醫療支出壓力，也有相應對策。

衛生局說，今年4月起，台北市兒童醫療補助計畫調整第2類弱勢兒童住院醫療費用補助，日額上限由1000元提高至1500元、年額上限由1.4萬元提高至1.5萬元；估算可使極低體重早產兒、低收入戶、重大傷病及罕見疾病等取得第2類兒童資格者，至少近千人受惠。

衛生局說，另外開放跨行政區醫療院所加入，除北市現有290間特約院所，大台北生活圈及宜蘭縣共有8間區域等級以上醫院加入，成為特約院所，建構跨區醫療補助服務網，提升就醫可近性，依據現行數據估算，強化跨區就醫補助可涵蓋第1類至第3類資格兒童達7萬8442人。

衛生局補充，目前跨區特約醫院，包含基隆市的衛生福利部基隆醫院，新北市的衛生福利部台北醫院、淡水馬偕紀念醫院、亞東紀念醫院、衛生福利部雙和醫院，桃園市的長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院，以及宜蘭縣的醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院、天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院，共計8間。

衛生局 北市

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