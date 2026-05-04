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三重圖書館暑假關館拆除 議員憂停車與借閱配套未明確

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳啟能今在議會質詢指出，施工期間停車空間與借閱服務配套尚未明確，地方憂心衝擊日常使用。記者張策／攝影
新北市議員陳啟能今在議會質詢指出，施工期間停車空間與借閱服務配套尚未明確，地方憂心衝擊日常使用。記者張策／攝影

新北市三重圖書館將於今年暑假關館並啟動拆除重建工程，新北市議員陳啟能今在議會質詢指出，施工期間停車空間與借閱服務配套尚未明確，地方憂心衝擊日常使用，要求市府三局處盡速提出完整規畫。

文化局長張䕒育表示，三重圖書館預計於今年暑假期間關館，並進行拆除作業。陳啟能追問施工時程，工務局長馮兆麟指出，拆除工程預計於7月至9月進行，並於9月底完成，目前已完成基本設計，正進入細部設計階段。

針對施工期間停車問題，陳啟能指出，圖書館旁自強路一段160巷，利用圖書館退縮空地設置機車停車場，現況已長期停滿，停車需求本就高度集中，若施工期間基地圍設，恐進一步壓縮既有停車空間，衝擊周邊居民與使用者。他並質疑暑假就要動工，現在的停車相關配套卻還未明確。

交通局長鍾鳴時回應，未來若施工影響周邊停車空間，將依過往案例尋找周邊路邊空間或可用空地作為替代，但目前尚未確認影響範圍。

陳啟能質疑，地方對相關資訊掌握不足，要求市府提前規畫並對外說明。鍾鳴時表示，待計畫確定後，將配合施工單位研擬交通維持計畫，評估是否需進行停車替代安排。

此外，陳啟能也關切施工是否採分階段進行，以減少對停車空間的衝擊。馮兆麟表示，將優先針對舊有圖書館進行拆除，未受影響區域盡量維持現況，但具體分階段施工方式仍需與交通局共同討論，並納入交維計畫審查。

在借閱服務方面，陳啟能詢問關館後替代方案。張䕒育表示，將於附近設置臨時服務據點提供借閱服務，目前地點已商議完成，相關時間與細節將再向議會報告。

陳啟能最後要求文化局、交通局及工務局三局處應儘速整合規畫，針對施工期間停車疏導、分階段施工及借閱服務替代方案提出完整說明，減少對地方影響。三位局長回應將共同處理。

圖書館 三重

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