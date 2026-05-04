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鼠患防治 北市：未亂投藥、盼與環境部共議解決

中央社／ 台北4日電
台北市政府環保局長徐世勳（右）。記者曾吉松／攝影
台北市政府環保局長徐世勳（右）。記者曾吉松／攝影

民眾頻頻反映北市街頭出現老鼠，市府投藥方式也引發討論。環保局長徐世勳今天說，使用中央核可用藥並遵照環境部投放原則，沒有亂投藥，今天會到環境部討論，希望有更好做法。

徐世勳說，外界對於投藥有很多疑慮，甚至抹黑、不實謠言，要特別澄清，對第一線同仁所受的傷害也感到非常難過。

徐世勳表示，今天會到環境部討論相關議題，其中包含鼠患防治，除垃圾處理，當然還有鼠洞填補，甚至設置捕鼠籠等，都會跟環境部討論，希望能有更好的做法，大家一起來解決問題。

針對外界對於環保局投放鼠藥的疑慮，徐世勳說明，沒有亂投放，第一，是中央核可的環境用藥；第二，投放原則與中央環境部一致，絕對沒有推給中央這件事，也不需要推給中央。

針對議員關注捷運雙連站周邊投藥作為，徐世勳說，當天接到議員通知就派員到場，一方面做環境整理，發現環境沒有太大問題就輔以投藥，投藥方式也都是依照標準作業程序。

另方面，針對外界指稱市府「亂投藥」，環保局3日發布新聞稿說明，消毒班都受過專業訓練，投藥點在倉庫角落、雜物間堆疊區域、牆角縫隙、或鼠洞周邊等老鼠出沒或出入建築物路徑，環保局嚴格把關投放流程，並透過聯合巡檢與防治，確保投藥位置均與中央原則一致。

環保局表示，若不是在這些地方的鼠藥就不是環保局所投放的，環保局人員如果看到也會馬上收掉。

北市 老鼠 環境部 環保局

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