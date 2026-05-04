遭控誘導環保局投藥 林亮君：絕不畏懼抹黑

鏡週刊報導，民進黨北市議員林亮君遭爆料疑設局誘導環保局投藥，再將回報結果拿來操作。林亮君今天直批台北市長蔣萬安潑髒水「鼠一鼠二」，她將持續為民發聲，絕不畏懼抹黑。

北市鼠患議題延燒，鏡週刊今天報導，有知情人士爆料，台北市議員林亮君設局誘導北市環保局投藥，轉頭就將環保局回報結果拿來發臉書操作，痛罵公園「滿地老鼠藥」；報導並指，該人士痛批林亮君「既藥誘藥」，無疑就是針對蔣萬安而來。

林亮君今天透過臉書表示，「傻眼！今天早上天外飛來一篇『獨家』以知情人士爆料方式，抹黑攻擊我誘導環保局投藥」，質疑蔣市府現在是不准議員協助市民鼠患陳情，也不准議員為擔心誤觸老鼠藥的飼主及家長發聲。

林亮君說，「請問蔣市府，放新聞鬥倒林亮君，台北市的鼠患就能解決嗎」，身為中山、大同區的議員，她會盡責地做好監督的工作，持續為市民發聲，絕不畏懼抹黑，也請蔣萬安做好市長該做的工作，不要正事不做，潑髒水「鼠一鼠二」。

林亮君還表示，在台北市回報鼠患，要被扣上「誘導」的帽子；協助民眾處理陳情，要被台北市政府放話抹黑修理，真的很無奈。

林亮君說，4月30日民眾發文指大白天於雙連看到老鼠，她接收市民陳情，馬上回報請市府處理；而市府投藥後，大量民眾留言擔心小孩和動物誤觸誤食，她發文提醒市民注意，並回報市府民眾對投藥方式的疑慮。

林亮君表示，依照台北市政府的鼠類防治會議和滅鼠文宣，投藥須設置「安全毒餌站」以及「避免兒童與寵物誤食」，「蔣市府今天可以放話攻擊我，但請不要忽視這些市民真實的擔心！」