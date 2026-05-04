快訊

賴總統ATA模式訪史瓦帝尼 兩道伏筆掀起蝴蝶效應？

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

2026新北河濱蝶戀季5月9日板橋蝴蝶公園登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供
2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋盛大開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，臉書「新北水漾」搶先露出首支前導影片，預告在蝴蝶公園內打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。園區內以繽紛花海，結合大面積蝴蝶光環境藝術，呈現「白天賞花、夜晚賞燈」的雙重亮點，邀請民眾走入初夏最浪漫的城市花園。

新北市高灘處長黃裕斌表示，開幕首周5月9日至10日規畫一系列的舞台演出，包含集夢所Dreamoresoul、大頭哥哥泡泡秀、活力舞集、魏品勻（David Wei）、MOMO家族櫻花姐姐、板橋高中管樂社、當代舞蹈團、張倚瑄（guä）、POPPHONE SINGERS斑馬線人聲樂團、新象創作劇團等多組表演團隊輪番登場，並由U:NUS中的人氣歌手－吳昱廷（AuZTIN）擔綱壓軸演出，為活動揭開熱鬧序幕。

活動開幕還結合文青市集及美食胖卡，更邀請超人氣布丁專賣店Mr. Moan 莫恩先生布丁店來到現場，讓這次的市集提供多樣餐飲選擇，及規畫多場手作體驗課程，讓民眾在欣賞表演之餘，也能享受逛市集與動手創作的樂趣。此外，開幕兩日推出限定打卡贈禮活動，只要與現場五大主題裝置合照，並完成指定任務，即可兌換布丁狗派對帽，開幕活動每日限量150組；另外在5月10日母親節當天，完成指定互動任務，還可以獲得康乃馨造型杯墊，限量200組，送完為止。

5月9日開幕當晚加碼推出康乃馨贈送活動，民眾可依現場工作人員指引領取號碼牌，兌換暖心花禮，與家人共度溫馨母親節。

高灘處補充，今年展覽期間更推出免費抽黃金蝴蝶活動，民眾在5月9日至5月24日期間，與「新北河濱蝶戀季」5大裝置合影上傳至官方Facebook「新北水漾」指定貼文留言處並留言及標記2位好友，即可參加抽獎。「2026新北河濱蝶戀季」展覽自5月9日至5月24日，誠摯邀請市民朋友走訪蝴蝶公園，在花海與燈海交織的浪漫氛圍中，感受初夏限定的療癒時光。更多活動資訊可持續關注Facebook「新北水漾」與Instagram（@waternewtaipei）。

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供
2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供
2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供
2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供

市集 黃裕斌 momo

延伸閱讀

新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」9、10日熱鬧登場

花期延後綻放！竹北「陌上花開」向日葵採摘 順延至5月17日

翻開臺東，閱讀生活的模樣 臺東縣立圖書館5/1、5/2舉辦閱讀生活市集 邀民眾走進書本與日常之間

從第一鮪到萬人音樂會 屏東黑鮪魚文化觀光季登場

相關新聞

新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」9、10日熱鬧登場

2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」將於5月9日、10日在新北市美術館戶外廣場熱鬧登場。今年五大單元規畫「節奏舞台」、「民藝百貨」、「體驗工坊」、「民藝講堂」及「民藝散步」，透過音樂展演、異國市

鼠患防治掀議 侯友宜：落實清理「不讓鼠往、來、出」

雙北近日接連出現漢他病毒病例，引發外界對防治鼠患措施關注。新北市長侯友宜今表示，已責成相關局處依中央指引全面防治，強調將從環境整頓著手，「不讓鼠往、鼠來、鼠出」，降低疫情風險。

影／出席母愛音樂會 蔣萬安小巨蛋高唱感恩的心

台北市市長蔣萬安晚間出席由松山慈惠堂主辦的2026台北母娘文化季-弘揚母愛音樂會，音樂會於台北小巨蛋舉行，蔣萬安除祝福全天下母親母親節快樂外，更上台獻唱兩首歌，分別是感恩的心以及你是我的兄弟。

單日6萬人次擠爆淡江大橋 多起兒童走失蘆洲、淡水警神速尋人

淡江大橋即將通車，昨、今兩天分別舉行音樂會及野餐活動，吸引許多民眾到場。蘆洲、淡水警分局派出大批警力確保現場安全與交通順暢，並出動無人機實時注控人流。但擁擠的人潮也發生數起兒童走失意外，所幸在警方即時

板樹人注意！浮洲橋拆除機車分隔島 5月6日至22日夜間交管改道

新北市養工處將於5月6日至22日辦理「浮洲橋機車分隔島拆除工程」，施工期間將分階段封閉部分路段並實施夜間交通管制。工務局提醒，往返樹林、板橋用路人提前規畫路線並配合改道，避免影響通行。

樹德家商三冠入袋！美容15連霸 技職人才培育穩居領先

第56屆全國分區技能競賽成績揭曉，樹德家商「掃榜」美容、美髮、西餐烹飪三大職類，幾乎全數奪冠，外加平面設計技術、3D數位遊戲藝術、麵包製作等項目全面開花，共22人獲獎、16人晉級全國賽，登上技術型高中之冠，其中，美容職類完成15連霸，成為技職體系中少見的領先案例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。