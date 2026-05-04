2026新北河濱蝶戀季5月9日板橋蝴蝶公園登場

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋盛大開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，臉書「新北水漾」搶先露出首支前導影片，預告在蝴蝶公園內打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。園區內以繽紛花海，結合大面積蝴蝶光環境藝術，呈現「白天賞花、夜晚賞燈」的雙重亮點，邀請民眾走入初夏最浪漫的城市花園。

新北市高灘處長黃裕斌表示，開幕首周5月9日至10日規畫一系列的舞台演出，包含集夢所Dreamoresoul、大頭哥哥泡泡秀、活力舞集、魏品勻（David Wei）、MOMO家族櫻花姐姐、板橋高中管樂社、當代舞蹈團、張倚瑄（guä）、POPPHONE SINGERS斑馬線人聲樂團、新象創作劇團等多組表演團隊輪番登場，並由U:NUS中的人氣歌手－吳昱廷（AuZTIN）擔綱壓軸演出，為活動揭開熱鬧序幕。

活動開幕還結合文青市集及美食胖卡，更邀請超人氣布丁專賣店Mr. Moan 莫恩先生布丁店來到現場，讓這次的市集提供多樣餐飲選擇，及規畫多場手作體驗課程，讓民眾在欣賞表演之餘，也能享受逛市集與動手創作的樂趣。此外，開幕兩日推出限定打卡贈禮活動，只要與現場五大主題裝置合照，並完成指定任務，即可兌換布丁狗派對帽，開幕活動每日限量150組；另外在5月10日母親節當天，完成指定互動任務，還可以獲得康乃馨造型杯墊，限量200組，送完為止。

5月9日開幕當晚加碼推出康乃馨贈送活動，民眾可依現場工作人員指引領取號碼牌，兌換暖心花禮，與家人共度溫馨母親節。

高灘處補充，今年展覽期間更推出免費抽黃金蝴蝶活動，民眾在5月9日至5月24日期間，與「新北河濱蝶戀季」5大裝置合影上傳至官方Facebook「新北水漾」指定貼文留言處並留言及標記2位好友，即可參加抽獎。「2026新北河濱蝶戀季」展覽自5月9日至5月24日，誠摯邀請市民朋友走訪蝴蝶公園，在花海與燈海交織的浪漫氛圍中，感受初夏限定的療癒時光。更多活動資訊可持續關注Facebook「新北水漾」與Instagram（@waternewtaipei）。

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供

2026新北河濱蝶戀季5月9日在板橋開展，今年活動以「漫舞花間」為主題，蝴蝶公園內將打造多處大型可愛的布丁狗裝置，帶領民眾一窺蝴蝶公園日夜交織的景致。圖／新北市高灘處提供