新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」9、10日熱鬧登場

2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」將於5月9日、10日在新北市美術館戶外廣場熱鬧登場。今年五大單元規畫「節奏舞台」、「民藝百貨」、「體驗工坊」、「民藝講堂」及「民藝散步」，透過音樂展演、異國市集、文化手作及主題走讀等多元形式，邀請民眾感受多元文化融入日常生活的豐富樣貌。

新北市文化局表示，2026多元文化節主活動「世界民藝俱樂部」，將於5月9日、10日在新北市美術館舉辦，呼應「全民的美術館」精神，也希望透過開放、共享的文化場域，讓不同年齡、背景的民眾都能自在參與。主活動中最受期待的「節奏舞台」集結多組風格鮮明的表演團隊，兩天的演出自下午1時30分起至5時，內容涵蓋世界音樂、民謠、爵士與跨文化節奏演出，展現多元族群交會的舞台魅力，包含 dongyi trio爵士樂團三重奏、泥灘地浪人、印度手碟樂二重奏、Suming舒米恩、A_Root同根生、奇蹟天使雙重奏、The Jazz Element爵士元素及以莉·高露Ilid·Kaolo等團隊。

「民藝百貨」匯集異國風味美食、工藝選物與生活器物，從飲食、布料、器皿與手作小物，認識不同文化的生活智慧與日常美感；適合親子共遊的「體驗工坊」則規畫越南竹蜻蜓、印度木刻印章套印體驗及世界陀螺展示，透過遊戲與手作感受民藝的趣味與文化意涵；「民藝講堂」則透過繪本導讀、文化分享與手作體驗，帶領大小朋友從生活故事中輕鬆認識多元文化。另「民藝散步」也延伸推出主題小旅行，串聯地方走讀與工藝體驗，邀請民眾深入探索新北各地多元文化風景。

無論是想聽音樂、逛市集、體驗手作，或與家人朋友共度輕鬆假日時光，都能在新北市美術館找到屬於自己的文化節奏，市民5月9日、10日可一起走進「世界民藝俱樂部」，感受新北多元共融的城市魅力。更多資訊可持續關注新北市文化局官網。

「民藝講堂」透過繪本《誰吃了我的豌豆烤餅？》導讀並體驗手作緬甸湯圓。圖／新北市文化局提供

「節奏舞台 Folk Rhythm Stage」邀請金獎奇幻融合樂團 A_Root 同根生，敲響多元民藝音韻。圖／新北市文化局提供

「民藝百貨 Folk Market」 匯集風土美食、工藝選物與生活器物。圖／新北市文化局提供

2026新北市多元文化節「世界民藝俱樂部」5月9日、10日在新北市美術館戶外廣場熱鬧登場。圖／新北市文化局提供