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單日6萬人次擠爆淡江大橋 多起兒童走失蘆洲、淡水警神速尋人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘆洲警方發現多起兒童走失意外。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方發現多起兒童走失意外。記者黃子騰／翻攝

淡江大橋即將通車，昨、今兩天分別舉行音樂會及野餐活動，吸引許多民眾到場。蘆洲、淡水警分局派出大批警力確保現場安全與交通順暢，並出動無人機實時注控人流。但擁擠的人潮也發生數起兒童走失意外，所幸在警方即時應變下順利找到家人。

淡水漁人碼頭昨晚舉辦「淡水星空音樂會─我和大橋在一起」活動，吸引眾多民眾熱情參與，出入口的中正路與沙崙路口更是擠滿準備入場的民眾。淡水分局交通組長林文南在現場發現1名2歲男童驚慌的在人群中徘徊疑似走失，林文南立即將男童抱起並請警員利用大聲公喊話協尋。

經過10分鐘的廣播協尋，男童父親心急如焚的趕到，順利與失散的孩子相認。據了解，該家庭1家4口一同出遊，父親返回車上取物回來時驚見男童不見蹤影，所幸聽到警方的廣播才順利找到孩子。

今天下午淡江大橋則舉辦「淡海日與夜─我和大橋在一起」活動，經統計有6萬人次到場參加，蘆洲警分局編排70名警力及20名義交在八里端強化交通疏導及維安，並利用無人機即時注控人流。活動期間共有4名民眾走散，其中有1名落單小孩徘徊在橋上，警員發現後上前詢問，得知這名小孩與祖父母、哥哥走散，其祖父母為喑啞人士。警方立即透過無線電通報衣著特徵，並先將孩童安置於十三行博物館休息區，隨後順利發現祖父母及哥哥身影後，立即帶往與走失的小孩團聚。

警方呼籲，淡江大橋為全世界最長的單塔不對稱斜張橋，近期舉辦多場活動、音樂會，吸引數萬民眾參與響應，警方除現場維安外也將加強現場為民服務，避免人員走失或中暑等情事，若有身體不適，可向主辦方及警方反映。

淡水分局交通組長林文南抱起走失男童，經大聲公廣播後協助找到家人。記者黃子騰／翻攝
淡水分局交通組長林文南抱起走失男童，經大聲公廣播後協助找到家人。記者黃子騰／翻攝

蘆洲警方協助走失兒童找到家人。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方協助走失兒童找到家人。記者黃子騰／翻攝

男童父親焦急地趕來，看到愛子後終於放下心中大石。記者黃子騰／翻攝
男童父親焦急地趕來，看到愛子後終於放下心中大石。記者黃子騰／翻攝

無人機 中正路 淡江大橋

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