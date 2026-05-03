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板樹人注意！浮洲橋拆除機車分隔島 5月6日至22日夜間交管改道

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市養工處將於5月6日至5月22日辦理「浮洲橋機車分隔島拆除工程」，拆除樹林往板橋上橋匝道之分隔島，以提升通行安全與順暢。圖／新北市工務局提供
新北市養工處將於5月6日至5月22日辦理「浮洲橋機車分隔島拆除工程」，拆除樹林往板橋上橋匝道之分隔島，以提升通行安全與順暢。圖／新北市工務局提供

新北市養工處將於5月6日至22日辦理「浮洲橋機車分隔島拆除工程」，施工期間將分階段封閉部分路段並實施夜間交通管制。工務局提醒，往返樹林、板橋用路人提前規畫路線並配合改道，避免影響通行。

工務局長馮兆麟表示，浮洲橋為連接板橋與樹林的重要通道，車流量長期繁重。為改善機車行駛空間與整體交通安全，市府交通局綜整各方意見後，決定拆除機慢車道實體分隔島，透過重新配置車道，降低機車行駛受限情形，提升橋上通行安全與順暢度。

養工處長鄭立輝指出，施工範圍為浮洲橋樹林端往板橋方向上橋匝道機車分隔島，工程採每日晚間10時至隔日清晨6時施工，分兩階段進行。第一階段自5月6日至11日進行長約215公尺分隔島拆除，期間封閉機車道，改引導機車行駛快車道；第二階段自5月12日至22日辦理道路銑鋪及標線繪製，將全線封閉樹林端往板橋上橋匝道，建議改由城林橋通行。

養工處表示，為兼顧大眾運輸服務，道路銑鋪作業將待每日末班公車通過後再行封路，沿線如「沙崙里站」等公車班次均維持正常營運，不受施工影響。施工期間將設置義交人員引導交通，呼籲用路人依現場指示行駛並注意行車安全。

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