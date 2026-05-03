小小兵降臨板橋富貴里！里長詹汝有巧思 髒亂點變身環保亮點

新北板橋區富貴里以「小小兵創意園區」聞名，連續多年獲環保評比五星級認證。昨天里內辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜等人到場見證，侯市長稱讚里長詹汝的巧思，讓富貴里充滿童趣、活力。

里長詹汝帶領環保志工，利用廢輪胎、冷媒桶、舊花盆等回收物，彩繪並改造為小小兵裝置藝術與童玩區，成功將老舊巷弄變身為吸睛的打卡景點。

富貴里小小兵園區位於三民路二段29巷，經典創作是將廢棄藍黃色漆桶、輪胎變為小小兵。

里內環保志工展現巧思，透過資源再利用，將舊盆栽、塑膠桶等再製為裝置藝術，讓環保意識深植在每一位里民心中。

詹汝說，所有裝置藝術由里內志工與彩繪老師、園藝達人、木講大師，冷氣水電達人合作，因應第二運動中心坐落在富貴里，義工們發揮巧思用的冷媒桶水管等改成運動版裝置藝術，創造一波波亮點，也鼓勵全民大家一起來運動。

詹汝表示，善用環保巧思不僅翻轉髒亂點，也帶動里民參與感，讓里內巷弄藏著驚喜、樂趣，環保裝置藝術也提升了街角亮點與行的安全。

板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

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板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

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板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

板橋富貴里昨辦「10年有成 環保板橋富貴里昨辦「10年有成 環保創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供創作成果展」，市長侯友宜、里民一同見證，現場熱鬧滾滾。圖／詹汝提供

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