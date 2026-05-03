聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安任內第一座 寶湖狗運動公園啟用 北市第二大

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，內湖「寶湖狗運動公園」昨天正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，內湖「寶湖狗運動公園」昨天正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

北市現有十二萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第二大的寶湖狗運動公園啟用，也是市長蔣萬安任內第一座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有四座狗運動公園、十九處狗活動區，年底將再啟用一處狗活動區。

占地最大的狗運動公園為松山區迎風狗運動公園，面積達一公頃，其次是近三千二百平方公尺的內湖區寶湖狗運動公園、一千八百七十平方公尺的士林區福順狗運動公園，以及改建中的內湖區潭美毛寶貝快樂公園。北市十二個行政區現在都有至少一處狗活動區或狗運動公園。

寶湖里長邱顯松提到，現今養寵物的人滿多，算是地盡其利，不浪費土地資源。狗運動公園也是有人反對，但政策一體兩面，不能因此受阻，他籲飼主夜間盡量不要干擾住戶安寧。

飼主王先生與妻子洪小姐分享，去過其他狗運動公園，寶湖的設備較新，且迎風的狗多，可能會有些狗衝突，寶湖的狗較少，應該比較舒服。

另外，民眾飼養的寵物類型兔子躍居第三名，有民眾發起設置「兔子永續公園」連署，目標兩千分，現有近四百分；議員詹為元也協助連署，希望市府重視此一公共議題。

動保處表示，台北市多數可用綠地已做為狗公園使用，沒有適合地點可供設置兔子公園。

另北市有五十個動物友善店家可讓寵物兔進入使用，建議飼主可帶寵物兔到這些店家使用。

內湖「寶湖狗運動公園」園區規畫多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電。記者林俊良／攝影
內湖「寶湖狗運動公園」園區規畫多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電。記者林俊良／攝影

潭美 北市 寵物 蔣萬安

延伸閱讀

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

兔子躍升寵物界「老三」蓋「兔子公園」連署中 北市府表態了

寵物餐廳犬隻遭不當管教 苗縣府開罰持續追蹤

深化動保觀念融入教學 新北與國中小合作推動生命教育課

相關新聞

蔣萬安任內第一座 寶湖狗運動公園啟用 北市第二大

北市現有十二萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第二大的寶湖狗運動公園啟用，也是市長蔣萬安任內第一座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有四座狗運動公園、十九處狗

享受浪漫夜晚！淡江大橋星空音樂會登場 河口月夜藝文饗宴吸睛

「跨越淡水星空音樂會」今晚在淡江大橋舉行，結合橋體光雕與音樂演出，吸引民眾登橋賞樂，在月色與河景交織下，提前感受橋梁通車...

擋不住？發泡劑填鼠洞遭質疑 北市公園處：較不易被挖開

台北市雙連菜市場被民眾反映出現大批老鼠活動，公園處今天派員到場以發泡劑等填充鼠洞，遭質疑效用。公園處表示，如此處理較單純...

影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園.

體驗萬華魅力 2026「大口吃萬華美食祭」味覺與遊逛樂趣一次滿足

想一次打包萬華的經典風味與創意選品嗎？由臺北市商業處輔導臺北市萬華街區發展協會主辦「2026【大口吃萬華美食祭x MIT嘉年華】」，5月2日於艋舺公園熱鬧登場，活動以「美食×市集×互動」為主軸，集結在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。