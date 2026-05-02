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享受浪漫夜晚！淡江大橋星空音樂會登場 河口月夜藝文饗宴吸睛

中央社／ 新北2日電
「淡江大橋開幕藝術季」系列活動之一的「跨越淡水星空音樂會」2日晚間登場，邀請民眾一同上橋，以最悠閒的方式享受淡江大橋。黃姓民眾提供／中央社
「淡江大橋開幕藝術季」系列活動之一的「跨越淡水星空音樂會」2日晚間登場，邀請民眾一同上橋，以最悠閒的方式享受淡江大橋。黃姓民眾提供／中央社

「跨越淡水星空音樂會」今晚在淡江大橋舉行，結合橋體光雕與音樂演出，吸引民眾登橋賞樂，在月色與河景交織下，提前感受橋梁通車前的藝文氛圍與觀光魅力，民眾度過浪漫的夜晚。

由交通部公路局主辦的淡江大橋星空音樂會，今晚舉行。新北市副市長劉和然也應邀參加，在台下欣賞音樂。新北市觀光旅遊局表示，淡江大橋不僅是重要交通建設，更是串聯淡水與八里、銜接北海岸的重要節點。

文化局說，透過音樂活動讓市民在通車前親身在橋上欣賞音樂，從不同角度感受淡水河的夜景，進一步認識淡水河口的觀光潛力。

黃姓民眾接受中央社記者電訪表示，今晚的音樂會，舞台搭建在淡江大橋上，台下聽眾看向八里方向的舞台，背後襯托淺綠色光雕的橋塔，以及壯觀的纜索，一輪明月高掛夜空，搭配燈光營造氛圍，相當愜意。

音樂會包括金曲歌王謝宇威、樂興之時管絃樂團、淡水區新興國小合唱團演出，帶來以河流為主軸的多首曲目，大家熟悉的「淡水暮色」、「望春風、思慕的人、快樂的出帆組曲」，獲得聽眾熱烈掌聲。

觀光旅遊局表示，3日下午2時起，還將與交通部公路局攜手舉辦「我和大橋在一起」野餐日活動，開放民眾登橋野餐，體驗難得的橋上休憩時光。

市府說，橋面將設置躺椅及休憩空間，開放民眾攜家帶眷參與野餐體驗，並結合在地市集與表演節目。市府邀請民眾自行攜帶野餐墊參與，在大橋上尋覓最舒心的野餐角落。

淡江大橋通車前系列活動「跨越淡水星空音樂會」2日晚間在淡江大橋登場，以音樂藝術展演結合橋體光雕秀，吸引大批民眾登橋賞樂。黃姓民眾提供／中央社 中央通訊社
淡江大橋通車前系列活動「跨越淡水星空音樂會」2日晚間在淡江大橋登場，以音樂藝術展演結合橋體光雕秀，吸引大批民眾登橋賞樂。黃姓民眾提供／中央社 中央通訊社

八里 淡江大橋 淡水

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